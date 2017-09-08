Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из Испании

Алматы. 8 сентября. КазТАГ – Каталонский парламент принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, создаст юридическую основу для выхода автономной области из состава Испании, сообщает Русская служба ВВС.

Отмечается, что документ вступит в силу только в случае победы на референдуме сторонников независимости Каталонии. По их замыслу, закон будет действовать в течение двух месяцев до запуска процесса создания самостоятельной парламентской республики.

Ранее каталонский парламент принял закон о референдуме и сопутствующие документы, в частности, о формировании избирательной комиссии и принципах организации голосования.

По словам председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, решение о проведении референдума было принято в одностороннем порядке после неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Между тем в четверг Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании приостановил действие всех этих документов. Власти Испании также предупредили каталонские СМИ, госслужащих и руководство полиции автономной области о последствиях несоблюдения судебных решений. Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса пригрозил поддержавшим закон о референдуме каталонским парламентариям уголовным преследованием, а также обратился к спецслужбам королевства с просьбой внимательно следить за подготовкой к проведению голосования. В ответ на решение Конституционного суда Карлес Пучдемон заявил, что «демократию в Каталонии не остановит никто».

Как сообщает Русская служба ВВС, референдум о независимости власти Каталонии намерены провести 1 октября. Вопрос, который они собираются вынести на референдум, звучит так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?». Чтобы голосование было признано состоявшимся, минимальной явки не предусмотрено. В случае победы сторонников независимости власти Каталонии обещают через 48 часов после объявления результатов начать процесс создания независимого государства.