Астана. 9 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . 26 институциональных проектов более чем на $900 млрд планируют реализовать Казахстан и Турция, сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«По всем вопросам между нашими странами есть взаимопонимание и доверие. Мы обменялись мнением, создали совет по стратегическому партнерству на высоком уровне, а также достигли договоренности по торгово-экономическим, инвестиционным отношениям. (…) При этом мы обсудили вопросы создания индустриальных зон между Казахстаном и Турцией. В этой связи проект «Новая синергия» охватит 26 институциональных проектов на сумму более $900 млрд», — сказала Н.Назарбаев в ходе официальной встречи с президентом Турции Рейджепом Тайипом Эрдоганом в Акорде в субботу.

«Кроме того, для развития в полной мере торгово-экономического потенциала между странами договорились рассмотреть вопросы сотрудничества в сфере пищевой, текстильной, горной промышленности, строительства, электроники. Межправительственная экономическая комиссия рассмотрит эти вопросы», — добавил он.

Глава государства также напомнил, что сегодня в Казахстане успешно функционирует более 1600 предприятий с участием турецкого капитала.

«Турецкие предприниматели выполнили в нашей стране подрядные работы на сумму более $20 млрд», — уточнил президент РК.

Н.Назарбаев подчеркнул, что Казахстан и Турция являются странами, издавна соединяющими Восток и Запад, потому между странами всегда будет развиваться совместный транспортно-логистический потенциал.

«Турция является важной транзитной страной с развитой инфраструктурой. С учетом этого я пригласил турецкую сторону совместно развивать транспортно-транзитный потенциал Казахстана», — резюмировал Н.Назарбаев.

Напомним, президент Турции находится с официальным трехдневным визитом в Казахстане.