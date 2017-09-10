Страны ОИС призвали правительство Мьянмы принять миссию ООН для тщательного расследования дискриминации мусульман

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Страны Организации исламского сотрудничества призвали правительство Мьянмы принять миссию ООН для тщательного расследования дискриминации мусульман. Об этом говорится в отчете председателя ОИС по итогам заседания глав государств и правительств по вопросу мусульманской общины Рохинджа в Мьянме в рамках 1-го саммита Организации по науке и технологиям.

«Заседание выразило серьезную обеспокоенность недавними систематическими жестокими действиями, совершаемыми вооруженными силами против мусульманской общины Рохинджа в Мьянме, что является серьезным и грубейшим нарушением международного права, затронувшим с октября 2016 года интересы более 270 тыс. мусульман, вынужденных насильно перейти на территорию Бангладеш, дома и места богослужения которых подвергаются поджогам», — говорится в отчете, распространенном министерством иностранных дел РК в воскресенье.

«Заседание призвало правительство Мьянмы принять мониторинговую миссию совета ООН по правам человека, которая могла бы провести тщательное и независимое расследование всех установленных фактов нарушения международного законодательства по вопросам прав человека, и привлечь виновных к ответственности», — отмечается в документе.

Также участники заседания призвали правительство Мьянмы соблюдать обязательства по нормам международного права и конвенциям по защите прав человека, принять все меры для немедленного прекращения гонений и дискриминации в отношении мусульман Рохинджа, устранить главную причину возникшей ситуации: отказ в предоставлении мусульманам Рохинджа гражданства Мьянмы, прекратить систематические попытки уничтожения исламской культуры и идентичности мусульман Рохинджа, включая их исключение из списков домовладельцев, разрушение мест отправления их религиозных нужд, мест работы и проживания мусульманских меньшинств, а также принять меры для восстановления мира и согласия между общинами страны посредством диалога и конкретные шаги для предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в штате Ракхайн..

«Заседание настоятельно обратилось к правительству Мьянмы начать работу, направленную на справедливое и долгосрочное решение этой проблемы, (…) принять неотложные меры для возвращения мусульман Рохинджа в места их проживания в штате Ракхайн, которые были вынуждены их покинуть, бежав, как в другие регионы страны, так и за рубеж, (…) обеспечить безопасное возвращение беженцев, и с уважением относиться к их жизни и человеческому достоинству», — говорится в отчете.

Также участники заседания призвали власти Мьянмы возобновить действие соглашения об открытии в Янгоне представительства ОИС по гуманитарным вопросам в соответствии с подписанным меморандумом о сотрудничестве с Организацией. Основной миссией представительства будет предоставление абсолютно всем жертвам насилия помощи исключительно гуманитарного характера, подчеркивается в документе.

Вместе с тем участники заседания призвали страны ОИС присоединиться к усилиям международного сообщества по снятию всех ограничений на свободу передвижения в штате и обеспечению получения гражданства мусульманам штата, чтобы «ни один не остался незарегистрированным и не оказался лишенным доступа к получению базовых социальных услуг, включая образование и здравоохранение», а также оказывать помощь и поддержку Бангладеш посредством предоставления необходимых материальных ресурсов для оказания экстренной помощи лагерям беженцев, что должно помочь этой стране справиться с их наплывом на свою территорию.

«Заседание отметило усилия государств-членов, которые оказали гуманитарную поддержку и помощь в развитии народу Рохинджа, и призвало государства разработать программы развития в сферах образования, медицинских услуг и подготовки кадров во благо народа штата Ракхайн, независимо от вероисповедания и этнической принадлежности», — отмечается в документе.

Кроме того, участники заседания призвали страны ОИС и международное сообщество продолжить во взаимодействии с ООН усилия по возвращению домой всех беженцев из Мьянмы и продолжать взаимодействие с правительством этой страны для защиты мусульманских меньшинств на ее территории.

«Государства должны активизировать свои усилия на международных площадках в целях восстановления Рохинджа в гражданстве и гражданских правах», — подчеркивается в отчете.

В документе также отмечается, что оказание поддержки развитию инфраструктуры и привлечение к этому процессу местного населения могут оказаться более эффективным инструментом в обеспечении мира на территории пострадавших районов.

«В этой связи Исламский банк развития и Фонд исламской солидарности должны играть более активную роль в этом вопросе», — считают участники заседания.

Принято решение продолжить направлять экстренную гуманитарную помощь, в первую очередь медикаменты и продовольствие, в пострадавшие районы Мьянмы. При этом участники заседания призвали все государства оказывать всевозможную гуманитарную помощь и поддержку мусульманам Мьянмы, особенно внутренне перемещенным лицам и находящихся за пределами страны беженцам.

Напомним, на территории штата Ракхайн в Мьянме идут столкновения между вооруженными силами республики и мусульманами из «Араканской армии спасения рохинджа», которых власти Мьянмы считают террористами. Только за последнюю неделю были убиты не менее 400 человек. Как минимум 40 тыс. человек бежали в Бангладеш или на необитаемые острова в Бенгальском заливе.