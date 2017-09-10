Президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау обсудили работу саммита ОИС по науке и технологиям

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям провел встречу с президентом Республики Гвинея-Бисау Жозе Мариу Ваз, сообщила пресс-слжба главы государства.

«Мы рады видеть Вас в Астане на этом крупном мероприятии, которое посвящено науке и технологиям и впервые проводится в рамках деятельности Организации исламского сотрудничества», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье.

В свою очередь президент Республики Гвинея-Бисау высказал слова благодарности Н.Назарбаеву за приглашение участвовать в работе саммита.

«Африканские исламские государства всегда готовы оказывать поддержку Казахстану при проведении подобных мероприятий, одной из основных целей которых является выработка единой позиции по актуальным вопросам среди стран исламского мира», — сказал он.