В успешном проведении выставки EXPO-2017 заслуга всех регионов Казахстана – Назарбаев

Астана. 10 сентября. КазТАГ – В успешном проведении международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане заслуга всех регионов Казахстана, считает глава государства Нурсултан Назарбаев.

«Успешное проведение выставки EXPO-2017 стало результатом синергии усилий Астаны и всех регионов нашей страны. (…) Всего в рамках EXPO прошло более 6 тыс. различных мероприятий, наша страна упрочила свой имидж в качестве динамично развивающегося государства в Евразийском регионе. Становление EXPO способствовало продуктивному, интенсивному взаимодействию науки, бизнеса и общества», — сказал Н.Назарбаев на церемонии закрытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в воскресенье.

Он особо подчеркнул, что выставка оказала положительный мультипликативный эффект и дала толчок дальнейшему развитию экономики Казахстана.

«Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров услуг на сумму 640 млрд тенге, десятки тысяч людей получили работу, достойную зарплату. Заметное оживление получил туристический сектор Казахстана: спрос на услуги туроператоров повысился в 1,8 раза. Столица Казахстана оказалась в эпицентре глобального внимания, пристального интереса всего мира», — отметил Н.Назарбаев.

Глава государства также отметил, что благодаря выставке мир ближе познакомился с богатой и уникальной культурой Казахстана.

Он также напомнил, что энергия будущего – одна из глобальных и насущных тем современности, волнующая все человечество.

«Выставка стала символическим мостом для передовых идей, технологий в этой сфере. Во-первых, EXPO предоставила уникальную возможность продемонстрировать интеллектуальный технологический потенциал всей нашей планеты: здесь были выставлены порядка 140 научных изобретений в области возобновляемых источников энергии. Выставка стала хорошим стимулом для роста казахстанской научной среды: проекты отечественных ученых, представленные на EXPO, привлекли внимание мировой общественности», — отметил президент Казахстана.

«Во-вторых, на площадке EXPO был организован глобальный диалог о приоритетах современной энергетической политики, обсуждены проблемы, перспективы развития альтернативных источников энергии и энергосбережения. В-третьих, EXPO позволило выработать ряд рекомендаций по решению проблем в сфере энергетики и экологии, они вошли в соответствующий манифест, который стал итоговым документом, интеллектуальным наследием выставки EXPO», — добавил Н.Назарбаев.

Кроме того, по его словам, проведение EXPO «еще раз показало приверженность нашей страны к идее развития зеленых технологий».

«В целом уверен, что наша выставка внесла свой уникальный вклад в глобальное развитие чистой энергетики во всем мире», — считает глава государства.

Он также отметил, что EXPO «оставит большое достояние и уникальный опыт, которые помогут открыть новые горизонты инновационного развития».

«Инфраструктура выставки будет сохранена как музей для посетителей. Завершение выставки станет началом запуска нескольких новых масштабных проектов на этой базе: прежде всего, это международный финансовый центр «Астана», он должен стать финансовым хабом, центром притяжения инвестиций, и занять достойную нишу в международной финансовой системе», — пояснил президент РК.

«Создаваемый международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиций будет содействовать глобальному устойчивому развитию и продвижению зеленых технологий. Международный технопарк IT-стартапов станет площадкой для IT-предпринимателей и инвесторов всего мира. Таким образом весь выставочный комплекс EXPO будет и далее служить задачам инновационного устойчивого развития», — подчеркнул Н.Назарбаев.

Он также пригласил всех к активному сотрудничеству в работе новых центров.

В завершение президент Казахстана поблагодарил всех, кто принимал участие в организации выставки и выразил отдельную признательность ее гостям.

«На этом я объявляю о закрытии международной специализированной выставки EXPO -2017. Выражаю благодарность народу Казахстана за оказанную поддержку в реализации идеи выставки. Тысячи людей трудились во благо успешной организации выставки. Я очень признателен всем за участие в значимом для казахской земли мероприятии», — заключил глава государства.

Напомним, международная специализированная выставка EXPO-2017 проходила в течение трех месяцев – с 10 июня по 10 сентября. В ней приняли участие 115 стран и 22 международные организации.