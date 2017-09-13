Погода без осадков и повышение температуры ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток

Астана. 13 сентября. КазТАГ – Погода без осадков и повышение температуры ожидаются в Казахстане 14-16 сентября, сообщает РГП «Казгидромет».

«Северные тропосферные потоки меняются на западные, которые принесут в Казахстан умеренно теплый воздух с районов Атлантики, что вызовет повышение температуры. Лишь в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки», — сообщают синоптики в среду.

15-16 сентября дневная температура в большинстве областей повысится до +20+28 градусов, а на юге – до +26+31.

«Осадков в предстоящие трое суток не ожидается. Исключение составит запад Казахстана, где 14 сентября местами возможен кратковременный дождь», — отметили в «Казгидромете».