«Президент не увидел экономического эффекта от программы «Цифровой Казахстан». «Зачистка «аблязовского наследия» – санация накануне транзита?». «Драйверы инфляции: мясо, бензин, учебный год». «Друзьям – все, врагам – пропаганда»

Сетевой Казахстан. 14 сентября 2017г.

VLAST. KZ . «Президент не увидел экономического эффекта от программы «Цифровой Казахстан»» — Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ не увидел экономической отдачи от разработанной программы «Цифровой Казахстан». Сегодня ее презентовали в Астане. Как заявил глава государства, такая работа – это деньги на ветер или для воровства, и надо внимательно все просчитать.

«365 дней министерства по делам религий и гражданского общества» — Ровно год назад глава государства постановил образовать новое ведомство — министерство по делам религий и гражданского общества. Нурсултан Назарбаев передал структуре функции и полномочия в трех сферах: взаимодействие государства с религиозными объединениями, гражданским сектором и молодежью. Vласть обобщает итоги годовой работы министерства.

KAPITAL. KZ . «Как проекты-ледоколы могут помочь цифровой экономике?» — Премьер-министр страны Бакытжан САГИНТАЕВ поставил совершенно иную планку, чем ожидалось прежде. Он признал, что цифровая экономика должна расти темпами, значительно опережающими экономический рост в целом. Казахстан должен занять 30-е место в международном рейтинге цифровой конкурентоспособности уже к 2025 году. Это позволит достигнуть стратегически важного показателя — создавать не менее трети экономического прироста ежегодно именно за счет секторов цифровой экономики.

IA- CENTR . RU . Зачистка «аблязовского наследия» – санация накануне транзита?» — Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ, комментируя ситуацию с Дутбаевым, Токмади и Мамаем, обращает внимание на то, что эти громкие дела не привлекли внимания казахстанской общественности, как того стоило бы ожидать… Султангалиев уверен, что вышеназванные уголовные дела и судебные процессы призваны окончательно зачистить аблязовское кадровое наследие и его личные связи в Казахстане, что почему-то представляется Акорде особенно важным в переходный транзитный период.

TIME. KZ . Петр СВОИК – «Как Казахстану не отстать в автомобильных гонках» — Задача инвестиционной самостоятельности неизбежно будет решаться и в России, и в целом в формате ЕАЭС. Потому что без этого ни о каком неподчиненном положении наших стран в мировом раскладе говорить не приходится. При этом, исходя из вышесказанного, наилучшим путем развития автопрома является создание совместного предприятия с Китаем. Причем на наших условиях и за счет китайских инвестиций. И если экономика этого проекта будет развиваться удачно, в дальнейшем мы сможем увидеть и другие примеры эффективного сотрудничества соседей.

«Учебный пролёт» — В этом году комитет гражданской авиации стал работать с применением новых технологий: у ведомства появилась страничка в соцсетях, также весьма активно ведет себя в Фейсбуке главный государственный инспектор, и.о. заместителя председателя КГА Тоты АМИРОВА — та самая женщина-пилот, что первой в Казахстане села за штурвал “Боинга”.

«Экс-полковник КНБ Ирлан АБДРАХМАНОВ: Кому выгодна смерть таможенника Жамашева?» — На днях мы получили письмо, подписанное бывшим начальником управления республиканского КНБ Ирланом АБДРАХМАНОВЫМ (ныне отбывает наказание по громкому “хоргосскому делу”). Информация, предоставленная главным разработчиком агента финполиции Талгата МАХАТОВА и некоторых его покровителей — борцов с коррупцией в рамках дела оперативной проверки (ДОП) “Караванщики” (к слову, санкционированного Генеральной прокуратурой), в корне переворачивает представление о “подвигах” Саныча-Махатова на агентурной ниве.

CARAVAN. KZ . «Казахский алфавит на латинице должен быть удобен и практичен» — Автор книги «Ситуативный казахский» Канат ТАСИБЕКОВ — Я предлагаю следующее: вначале перевести на латиницу один из наших университетов, например КазНУ или ЕНУ или даже оба. В университетах есть свои газеты, радио, даже ТВ, кажется, есть. Там высокопрофессиональный коллектив ученых различных отраслей знаний: биология, химия, литература, юриспруденция и т.д и современные, способные студенты. И в рамках одного учебного заведения апробировать новый алфавит… А вот вся страна уже должна перейти сразу и бесповоротно (как при обмене денег), чтобы не было «двоевластия», как мы видим на примере соседнего Узбекистана.

EXCLUSIVE. KZ . «О чем мечтает Нуреке или о шансе Байбека остаться в истории» — Вам и не снилось, сколько товарно-денежной массы прокачивает Алматы и ее окрестности каждый день через свой организм. Только у Алматинского региона есть шанс решить проблему ценообразования. Именно здесь прокачиваются сотни миллионов тонн овощей и продуктов. Это торговое сердце Центральной Азии. И нужно обладать особым талантом, чтобы не создать механизм, при которой жители региона могут покупать товары с самыми низкими трансакционными издержками. И, похоже, этим особым даром наш акимат обладает.

365INFO . KZ . «Драйверы инфляции: мясо, бензин, учебный год» — Официальный уровень инфляции в Казахстане по итогам января-августа 2017 года составил 3,9%. Быстрее всего растут непродовольственные товары (4,2%), но виды продукции, рост стоимости которой заметно опережает общий уровень, есть во всех категориях.

«Коррупцию в казахскоязычном сообществе нужно обсуждать больше» — Известный юрист Абзал КУСПАН на страницах информационного портала Abai.kz высказал опасения: не переросла ли борьба с коррупцией и мздоимством в стране в кампанейщину?

MK- KZ . KZ . Ярослав РАЗУМОВ – «Ботаника могла бы приносить прибыль государству…» — Состояние казахстанской науки в СМИ чаще критикуют в формате «пациент скорее мертв…». И хотя общую ситуацию назвать хорошей весьма сложно, порой можно встретить обнадеживающие примеры. О состоянии и востребованности отечественной ботаники нам рассказала Ирина КОКОРЕВА, доктор биологических наук, заведующая лабораторией цветочно-декоративных растений, член-корреспондент Российской академии естествознания (РАЕ).

NOVGAZ.COM . «Друзьям – все, врагам – пропаганда» — 14 сентября в нижней палате парламента Казахстана начнется рассмотрение по существу поправок к законодательству, регламентирующему в той или иной области деятельность журналистов. Теперь пропаганда – это «распространение в средствах массовой информации взглядов, фактов, аргументов и иной информации, в том числе намеренно искаженной, для формирования положительного общественного мнения о запрещенной настоящим законом информации и побуждения к совершению противоправного действия и (или) бездействия неограниченного круга лиц».

Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Общественный фонд «Хартия за права человека», Правовой медиацентр – «Открытое письмо» — Мы уверены, что необходимо, в первую очередь, дать новое определение понятия «средство массовой информации», взяв за основу Рекомендации Кабинета министров Совета Европы «О новом понятии СМИ». Определив критерии современных СМИ и индикаторы, по которым можно судить о соответствии претендента этим критериям, следует разработать систему прав и привилегий, которыми могут пользоваться СМИ и журналисты, а также систему ответственности за распространение недопустимого контента и регламентировать многие другие аспекты.

SAYASAT. ORG . «Показать или не показать?» — Художественный фильм «Матильда» от российского режиссёра Алексея УЧИТЕЛЯ ещё не вышел в прокат в Казахстане, а уже наделал немало шуму. Православная церковь призывает отечественные киносети отказаться от показа этого кино. «Саясат» поговорил с представителями отечественных киносетей и узнал, кто будет ставить кино, а кто нет. Бауржан ШУКЕНОВ, директор киносети «Арман», заявил, что, несмотря на "просьбу", фильм в его сети выйдет в прокат. Резонанс с «Матильдой» он сравнивает с историей фильма «Страсти Христовы».

AZATTYQ. ORG . «В школах Жанаозена разгорается спор вокруг хиджабов» — В Жанаозене с начала нового учебного года около 60 школьниц, которые носят хиджабы, не посещают занятия. По данным отдела образования города, большинство из них – ученицы начальных классов. Руководитель городского отдела образования намерен подать в суд на родителей, которые отказываются снять с девочек платки. Родители говорят «о нарушении конституционных прав».

CAMONITOR. COM . «С Путиным по пути?» — Через полгода в РФ состоятся выборы президента страны. Понятно, что их итоги будут иметь принципиальное значение не только для самих россиян, но и для нас, казахстанцев, поскольку мы с ними имеем самую протяженную в мире границу. Кроме того, РФ остается нашим стратегическим партнером, и любые изменения в ее политике могут самым непосредственным образом отразиться на Казахстане.

Женис БАЙХОЖА — «Казахстан теряет статус борцовской державы» — Чемпионат мира среди кадетов, завершившийся в воскресенье на родине олимпийского движения, в Афинах, подвел черту под главными международными соревнованиями 2017 года в спортивной борьбе. Поскольку этот вид спорта, наряду с любительским боксом, относится в нашей стране к числу наиболее популярных, приоритетных и «медаленосных», было бы грех не воспользоваться поводом для подведения итогов.

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