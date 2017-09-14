В проекте Таможенного кодекса РК вдвое сокращены сроки досмотра транзитных грузов

Астана. 14 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Проект кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» предусматривает сокращение сроков досмотра транзитных грузов вдвое, сообщил вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов.

«Кодекс предусматривает ряд норм по оптимизации таможенных операций в целях развития транзитного потенциала. Если в действующем кодексе завершение таможенного транзита осуществлялось в течение 24 часов, то в новом кодексе для завершения процедуры отведено не более четырех часов рабочего времени», — сказал А.Жумагулов на презентации проекта кодекса в мажилисе парламента в четверг.

Он добавил, что также оптимизированы сроки проведения таможенного досмотра транзитных грузов — с 10 до 5 дней.

«Стоит отметить, что значительно облегчаются условия для сдачи отчетности в таможенные органы. Согласно действующему законодательству, если при нарушении сроков отчетности лицо исключалось из реестра, то, согласно новому законодательству, мы только приостанавливаем. При устранении нарушений лицо восстанавливается и продолжает свою деятельность», — уточнил А.Жумагулов.

Другим новшеством таможеного кодекса станет принципиально новый подход к таможенному регулированию — автоматизация бизнес-процессов на таможне.

«Внедряется электронное декларирование. Декларирование на бумаге останется лишь в отдельных случаях, например, при технических сбоях. Предусмотрен механизм «единого окна». Таможенные органы не будут запрашивать документы у декларанта, в случае, когда они могут быть получены из информационных систем государственных органов», — заключил спикер.

Напомним, в феврале 2017 года министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов сообщил, что законодательство Казахстана будет приведено в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.