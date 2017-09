Зарубежные СМИ внимательно следят за Казахстаном

И многое им здесь не нравится…

Издание Diplomat опубликовало статью Паоло Сорбелло под названием «Working Conditions and Ethnic Relations Ignored in Kazakhstan» — «В Казахстане игнорируются условия труда и межнациональные отношения».

В предисловии к ней говорится так: «Социальная напряженность полыхает в Казахстане, в то время как трое погибли при взрыве на угольной шахте, а сотни рабочих и местных жителей вышли биться на улицы Астаны».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Двумя главными темами новостного цикла явились безопасность рабочих и межнациональные отношения, однако власти быстренько замели «под ковер» обе эти проблемы.

Шахта «Казахстанская» в угледобывающем городке Шахтинск под Карагандой вкупе со сталелитейным заводом в Темиртау является символом тяжелой промышленности страны, региона, где в свое время президент Нурсултан Назарбаев трудился и поднимался по лестнице карьерного роста в аппарате Коммунистической партии Советского Союза.

31 августа произошел выброс метана, и началась эвакуация из шахты, в которой на глубине порядка 600 метров в это время находились 132 человека. Трое рабочих тут же погибли от отравления газом. Остальные шахтеры выбрались на поверхность, и некоторые из них впоследствии были госпитализированы вследствие получения небольших травм.

В столице Казахстана Астане городской администрации пришлось заниматься обузданием небольших по масштабам беспорядков, в которых участвовали, по меньшей мере, десятки рабочих (как иностранных, так и местных), занятых на строительстве привлекающего всеобщее внимание небоскреба Abu Dhabi Plaza.

Оказался задержан и доставлен в отделы полиции 41 человек из числа казахстанских граждан, в отношении 8-и из них впоследствии были приняты меры административного характера. Но наиболее наглядным образцом официальной реакции стало блокирование четырех основных улиц посредством крупномасштабного развертывания сил безопасности с целью восстановления порядка.

Однако же неофициальные сообщения указывают на то, что не десятки, а сотни рабочих и местных жителей оказались вовлечены в беспорядки, которые были вызваны стычкой между индийским рабочим и охранником на строительном объекте. Установлены личности порядка 60 индийских граждан, участвовавших в драке, и сейчас они ожидают депортации в Индию.

Индийские рабочие были наняты холдингом Arabtec, одной из двух компаний, получивших от базирующейся в ОАЭ строительной фирмы Aldar подряд на строительство 382-метрового небоскреба стоимостью в $1,6 миллиарда, который станет самым высоким зданием в Центральной Азии после его завершения.

Беспорядки спровоцировали появление расистских комментариев и вызвали вопросы касательно межнационального согласия в социальных сетях, высвечивая хрупкую стабильность межрасового и межнационального сосуществования в Казахстане. Однако эта проблема так же, как и вопрос условий труда, была быстренько заметена «под ковер» властями, которые принялись отрицать наличие этнической подоплеки и подавлять какие бы то ни было дополнительные спекулятивные разговоры о беспорядках. Хотя политика обхождения молчанием темы болевых точек социальных конфликтов могла бы способствовать утверждению миролюбивого политического наследия Назарбаева, откладывание серьезного разговора касательно актуальных вопросов, стоящих на повестке дня, в дальнейшем может превратить их в проблемы».

