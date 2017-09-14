«Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – уже вторая (после Земельного Кодекса) за последний год реформа, которую государство вынуждено отыгрывать назад»

Сетевые СМИ о спорах вокруг ОСМС

4 сентября на открытии сессии парламента – «Назарбаев призвал не спешить с внедрением обязательного медстрахования» — Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ считает, что следует до конца разобраться, прежде чем внедрять ОСМС – «Эти самозанятые – три миллиона человек – останутся за бортом медицинского страхования. А что они скажут нам потом? Давайте разберёмся в основах. Я ещё раз говорю: наверное, будем переходить, это прогрессивно, и я не против этого. Но давайте не спотыкаться опять. Так ведь, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев – премьер-министр РК. – Авт.)? Так! Министр здравоохранения (Елжан Биртанов. – Авт.), я прав или нет? Почему вы говорите, что мы переходим к медицинскому страхованию, если у нас вот такие вопросы».

«Биртанов рассказал, что будет с собранными за ОСМС деньгами после переноса программы» — Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ разъяснил, куда поступят деньги казахстанцев, собранные по программе ОСМС, сроки которой могут быть сдвинуты на два года.

Глава ведомства уточнил, что министерство выступает с инициативой продолжить собирать взносы с работодателей, несмотря на перенос сроков введения ОСМС – «Предлагается частично перенести сроки. То есть мы продолжим деятельность фонда и сбор взносов с работодателей, наши предложения – продолжить сборы взносов, которые поступают. Но перенести сроки оплаты за медуслуги на год или на два. Сейчас мы это прорабатываем. Это позволит, с одной стороны, аккумулировать необходимые средства нашему обществу, всем нам, чтобы войти в медстрахование и представить застрахованным достаточный пакет медуслуг. С другой стороны, проработать вопросы по самозанятым, меры их вовлечения, в том числе меры по обеспечению продуктивной занятости».

«Мырзахметов об ОСМС: Позиция Биртанова вызывает недоумение у бизнеса» — Председатель правления НПП "Атамекен" Аблай МЫРЗАХМЕТОВ прокомментировал высказывание главы Минздрава о том, что бизнес должен оплачивать взносы по ОСМС, несмотря на то, что внедрение программы будет отложено на год-два, сообщает abctv.kz.

Аблай Мырзахметов заявил, что, по его мнению, внедрение ОСМС следует отложить до 2020 года и доработать. С мнением министра Елжана Биртанова о том, что деньги всё равно нужно продолжать собирать, в "Атамекене" не согласны.

"Министр Биртанов высказал своё единоличное мнение о переносах сроков на год-два, что сборы будут продолжаться, деньги будут аккумулироваться, что будут проработаны вопросы по самозанятым. Однако почему министр здравоохранения не считает необходимым спросить мнение самого бизнес-сообщества, которое должно платить миллиарды?" – сказал Аблай Мырзахметов.

Он сообщил, что НПП "Атамекен" предлагала создать рабочую группу с вовлечением всех заинтересованных сторон и совместно вырабатывать решения. Министр был согласен, однако реальных шагов навстречу бизнесу в НПП не увидели.

По заверениям Аблая Мырзахметова, сейчас все бизнесмены справедливо задаются вопросом: платить или не платить деньги в фонд и что будет с этими деньгами. Работодателям попросту непонятно, зачем два года содержать штат фонда и зачем деньги нужны именно сейчас.

«Заплатите, а там видно будет!» — Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ считает, что система обязательного соцмедстрахования (ОСМС) полностью готова к внедрению. Однако он не исключает вероятности того, что ее придется отодвинуть ровно на такой срок, какой потребуется для решения проблемы с самозанятыми гражданами. Бурное обсуждение этого вопроса прошло 8 сентября в Астане во время “круглого стола” с участием представителей министерства, депутатов и общественников.

Например, национальная палата предпринимателей “Атамекен” настаивает на том, чтобы отложить ОСМС до 2020 года. Аргументы таковы: сначала необходимо провести тщательную проверку эффективности нынешних затрат на здравоохранение. По словам заместителя председателя правления НПП “Атамекен” Юлии ЯКУПБАЕВОЙ, многие граждане предпочитают пользоваться частными клиниками, так как в государственных низкое качество услуг. Это серьезно бьет по карману граждан. А сейчас им приходится еще и взносы в фонд медстрахования отчислять…

Чтобы снизить нагрузку на работодателей, Министерство здравоохранения предлагает снизить социальный налог пропорционально сумме взносов в ФМС на один процент, а со следующего года — на 1,5 процента. По словам главного врача страны Елжана БИРТАНОВА, эта норма уже преду­смотрена в проекте нового Налогового кодекса – «С точки зрения медицинских услуг система готова к страхованию, можно заходить с ней. Частные и государственные клиники готовы к конкурентной борьбе. Но вопрос в том, что если каждый пятый гражданин (самозанятый. — Л. Т.) не будет ею пользоваться — это неправильно. Лучше взять еще паузу, но быть уверенными, что все меры приняты. Период, который предложила НПП “Атамекен”, достаточно разумный. Но при этом мы предлагаем не откладывать взносы, чтобы фонд продолжал работать и начал предоставлять услуги гарантированного объема бесплатной медпомощи со следующего года как оператор бюджетных денег».

Какой бы ни была позиция Министерства здравоохранения, окончательное решение о сроках внедрения ОСМС принимать будет парламент. На следующей неделе, по словам Елжана Биртанова, министерство внесет свои предложения в правительство, после чего законопроект поступит на рассмотрение в мажилис.

Ержан САЛТЫБАЕВ – «Почему система ОСМС нуждается в серьезных доработках» — Известно, что система ОСМС, действующая в стране уже с 1 июля текущего года, вызвала острую полемику в СМИ из-за ряда явных недоработок. Один из основных аргументов против запуска ОСМС заключается в том, что доходы населения позволяют далеко не всем оплачивать взносы ежемесячно.

Во-вторых, низкий уровень собираемости взносов от самозанятого населения может привести к повторению ошибок системы обязательного медицинского страхования 90-х годов. Тогда четверть населения, в том числе самозанятые и фермеры, не платили взносы. Многие предприятия были не в состоянии выплатить налог с фонда заработной платы из-за наличия больших долгов.

В-третьих, открытым остается вопрос администрирования отчислений от предприятий, находящихся в процессе банкротства и реабилитации. По состоянию на 1 июня текущего года задолженность предприятий по заработной плате составила 1,7 миллиарда тенге перед более чем семью тысячами работников. Кроме того, полностью не проработаны вопросы развития добровольного медицинского страхования (ДМС) в условиях внедрения ОСМС.

Бауржан ТОЛЕГЕНОВ — «Нестраховой случай» — Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – уже вторая (после Земельного Кодекса) за последний год реформа, которую государство вынуждено отыгрывать назад. Это серьёзный сигнал о серьезных дисфункциях госаппарата. Впрочем, в истории с отложенным медстрахованием есть и другие подтверждением, что пациент болен.

Сейчас сложно предугадать, чем закончится спор между профильным министерством и НПП, но аппаратное поражение Елжана БИРТАНОВА уже бесспорно. Первый свой серьезный промах он допустил, неубедительно выступив на дебатах с экономистом Рахимом ОШАКБАЕВЫМ. Возможно, министр Биртанов посчитал, что раз реформа уже запущена, то он ничем не рискует. Но ввязавшись в дискуссию и выведя ее в общенациональный формат, он не смог провести общественную защиту и в итоге сам создал условия для того, чтобы медстрахование было отыграно назад. Свою роль в слабом аппаратном продвижении реформы сыграло и то, что с отставкой Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА была упразднена позиция вице-премьера, курирующего социальный блок. Соответственно министерство здравоохранения осталось без «паровоза». Более того, министр усугубил свое положение, персонализировав реформу, замкнув ее на себе. В итоге, он фактически остался без союзников в госаппарате, поскольку разделять ответственность за его личную партию, которая была заведомо проигрышной, никто не хочет. Поэтому дискуссия по ОСМС сегодня напоминает противостояние между профильным министерством и Национальной палатой предпринимателей. Хотя многие понимают, что самозанятые – это системная проблема, которую никак невозможно обойти, и тем более решить ни к 2019 году, ни к 2020 году.

«Будьте здоровы» — Лучше быть здоровым и богатым, чем больным даже с полисом обязательного медицинского страхования. К такому выводу приходишь, изучив Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании». Казахстан шел к страховой медицине долго, почти 20 лет после первой попытки внедрения системы ОМС, которая из-за поспешности и непродуманности решения приказала долго жить.

Пенсионная система, а теперь и ОСМС основаны на солидарной ответственности государства, работодателя и работника, то есть половина взносов в ФСМС — это частные средства, и хорошо было бы выслушать самих плательщиков, какую систему ОМС они бы предпочли. Как доказывает опыт государственной системы НПС, ничего лучшего, чем конкуренция многих игроков, пока не придумали. Не прошло и трех лет с момента запуска ЕНПФ, как власти поняли, что без частных управляющих не обойтись. Один из доводов, которые привел директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев в дебатах с г-ном Биртановым против варианта ОСМС, предложенного Минздравом, то, что взносы в ФСМС — не страховые платежи, а новый налог. Министр и сам не раз назвал страховые взносы налогом. В страховании, в частности в медицинском страховании, размер платежа определяется актуарными расчетами риска наступления страхового случая. Тарифы ФСМС одинаковы для всех граждан и не учитывают возраст, наличие хронических заболеваний, вероятность заболевания, влияние неблагоприятных факторов окружающей среды, а также особенности образа жизни страхователя, то есть по сути их нельзя назвать страховыми тарифами.

«Чем рискует Елжан Биртанов, принимая половинчатые решения по ОСМС?» — Директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим ОШАКБАЕВ – «Юридически закон принят, обязательства по исполнению платежей есть, как и штрафные санкции, но вместе с тем, есть общее понимание, что в таком виде и при таком подходе, реформа несостоятельна. Коллизия как раз в том, что теперь президент, правительство, депутаты, общество признают, что, к сожалению, реформу нельзя реализовывать, а закон принят и действует. Поэтому, на мой взгляд, его действие надо приостановить. Затем необходимо собирать экспертов, представителей медицинского сообщества, работодателей, депутатов, чтобы все были вовлечены в открытую работу. Не так, как это однажды сделал Минздрав, когда он, вопреки всем возражениям, протащил через парламент закон о псевдостраховой реформе. Надо заново заняться разработкой устойчивой модели страховой медицины, которая в итоге означала бы повышение качества медицинских услуг и реальный охват населения».

«Какие перспективы ждут систему медстрахования?» — Отсрочка ОСМС позволит накопить деньги и привлечь как можно больше самозанятых, а также сохранить интерес к добровольному страхованию. Эксперты поделились мнениями о нашумевшем приостановлении проекта по обязательному медицинскому страхованию.

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