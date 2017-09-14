В Казахстане намерены ввести блокчейн-удостоверения, заменяющие 5 документов

Астана. 14 сентября. КазТАГ — Блокчейн-удостоверения, заменяющие 5 документов, предлагается ввести в Казахстане, сообщил председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры РК Багдат Мусин.

«Уже сегодня технически мы готовы отказаться от ряда документов, и больше не будет необходимости постоянно носить их с собой. Отказаться от документов возможно благодаря приложению «Азамат», которое позволит гражданам получить оцифрованные аналоги таких документов, как удостоверение личности, водительское удостоверение, техпаспорт на машину, техосмотр, страховой полис», — написал Б. Мусин на своей странице в Facebook в четверг.

Как отмечает председатель комитета, «вся информация будет доступна в зашифрованном графическом виде (QR-код), считав которую можно будет получить все необходимые данные о человеке.

«Команда (разработчиков приложения – КазТАГ) уже работает над тем, чтобы все это использовало плюсы технологии блокчейн в достижении максимального доверия к цифровым документам как со стороны граждан, так и представителей власти», — отметил он.

«Запуск приложения «Азамат» планируем на ближайшее время, но для его массового использования и действительной замены бумажных документов нужно внесение определенных изменений на законодательном уровне», — пояснил Б. Мусин.