КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана, сообщает ТАСС со ссылкой на японское правительство.

По данным японской системы экстренного оповещения Em-Net, ракета была запущена в 06.57 по местному времени. Спустя 7 минут она вошла в воздушное пространство над территорией Японии и преодолела его за 2 минуты. По имеющимся данным, ракета упала в воду в 07.16 по местному времени.

По сообщениям южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна.

На экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что запущенная ракета упала ориентировочно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Генсек добавил, что данных о падении каких-либо объектов на территорию Японии, а также ущербе морскому транспорту в связи с запуском КНДР ракеты нет.

Между тем в связи с запуском ракеты жителей северо-востока Японии призвали укрыться в прочных зданиях и подвалах. Кроме того, их просят сообщать в полицию о возможном падении обломков ракеты. Также сообщается, что железнодорожные компании временно остановили движение скоростных поездов в ряде районов на севере и северо-востоке страны.

Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над территорией Японии.

Совбез ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Так, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки Северной Корее сырой нефти – объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. При этом совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призыве к их возобновлению.

Между тем КНДР полностью отвергла новые санкции совета безопасности ООН, заявив, что этим документом страну «лишили права на самооборону».

«Это говорит о том, что нам надо быстрее создать мощный импульс в наращивании мощи Северной Кореи для обеспечения суверенитета и права на существование», — говорилось в заявлении северокорейского МИД.