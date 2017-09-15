Казахстан и Беларусь активизируют сотрудничество в сфере информации и печати

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Беларусь и Казахстан активизируют взаимодействие в информационной сфере, сообщает БЕЛТА.

Как сообщила на международной конференции «Казахстан-Беларусь: 25 лет установления дипломатических отношений. Итоги, реальность и перспективы» министр информации Лилия Ананич, подготовлена к подписанию новая редакция соглашения о сотрудничестве в области информации и печати, которая отражает современный этап развития информационных пространств двух стран. Документ заложит правовую основу для расширения взаимодействия между ведомствами и организациями.

«Важно объективно и всесторонне показывать процессы, которые происходят в наших государствах. Беларусь и Казахстан связывают общее прошлое и общее настоящее, мы вместе строим Евразийское экономическое пространство. И СМИ играют особую роль в продвижении внешнеполитических, экономических, культурных связей. Мы работаем в направлении усиления взаимного присутствия в медиапространстве», — отметила министр.

Также активно развивается сотрудничество в сфере книгоиздания. Среди последних проектов – сборник «Степной простор», составленный из переводов стихотворений великого классика казахской литературы Абая Кунанбаева на белорусский язык, издание в Беларуси книги известного просветителя и писателя Немата Келимбетова «Не хочу терять надежду» и «Письмо к сыну», в которых показан менталитет казахстанского народа и судьба современного Казахстана, отмечает БЕЛТА.

Агентство также напоминает, что налажено взаимодействие между министерством информации и Национальной книжной палатой Казахстана, Союзом писателей Беларуси и Институтом литературы и искусства им. М.О. Ауэзова.

«Примечательным творческим и научно-просветительским проектом стали недавние краеведческие чтения, проведенные в Дзержинске в честь белорусского просветителя, путешественника Адольфа Янушкевича, имя которого одинаково значимо для белорусов и казахстанцев», — указывается в информации.