Вашингтон, судя по имеющимся сообщениям, рассматривает возможность предоставления Украине военной помощи в виде летального оружия. Речь идет о таком шаге, который Россия воспримет как провокационную акцию

Газета Korea Times со ссылкой на издание Pittsburgh Post-Gazette опубликовала статью под названием «Don't pour lethal weapons into volatile Ukraine» — «Не заваливайте смертоносным оружием нестабильную Украину».

В ней говорится так: «Вашингтон, судя по имеющимся сообщениям, рассматривает возможность предоставления Украине военной помощи в виде летального оружия. Речь идет о таком шаге, который Россия воспримет как провокационную акцию.

Примечательно то, что министр обороны Джеймс Мэттис предложил эту меру и представил ее в качестве возможного ответа на вмешательство России в американские выборы 2016 года.

С этой акцией будет сопряжен целый ряд проблем. Одна из них заключается в том, что она потенциально еще на шаг приблизит США и, вероятно, НАТО, если альянс согласится поддержать американцев в этом, к вступлению в войну с Россией. Уже имеет место противостояние между американскими и натовскими силами и российскими войсками на границе между Востоком и Западом, причем обе стороны активно проводят маневры.

Вторая серьезная проблема состоит в том, что Украина уже является расколотой территорией между Востоком и Западом, на которой временами не действуют законы.

А недавно Америка подкрепила такой имидж Украины доказательствами того, что имеющиеся в этой стране элементы почти наверняка послужили подспорьем Северной Корее в продвижении ею своей ядерной и ракетной программы, благодаря приобретению украинских технологий, знаний и, возможно, оборудования.

Судя по сообщениям, фирма по названию «Южмаш» в Днепропетровске (городе, расположенном у разделительной линии между территорией, контролируемой Украиной, и зоной, находящейся под властью поддерживаемых Россией повстанцев) сотрудничает с Корейской Народно-Демократической Республикой около двух лет. Осуществление Северной Кореей более успешных испытаний стало возможным, благодаря использованию более мощных двигателей RD-250 украинского производства.

Третья причина, по которой Соединенным Штатам не следует переходить от оказания Украине поддержки не боевого характера к предоставлению ей военной помощи в виде летального современного оружия, заключается в том, что такое действие только усугубит конфликт, из-за которого страна вот уже несколько лет находится в расколотом состоянии. В эти последние годы вследствие оказываемой Россией поддержки украинским диссидентам на востоке страны и российской аннексии Крыма уже непросто стало продолжать рассматривать Украину как единую нацию. Вовлечение большого количества американских вооружений в ситуацию только расширит масштабы боевых действий, а не откроет путь к мирному будущему Украины.

И наконец, уровень коррупции на Украине, и причастность к сложившейся ситуации американских предпринимателей, в том числе Пола Манафорта, бывшего руководителя избирательного штаба президента Дональда Трампа, дело которого расследуют специальный прокурор Роберт Мюллер и два комитета Конгресса по разведке, наводят на такую мысль: дальнейшее американское вовлечение в нее не имеет смысла.

Однако ясно то, что снижение напряженности в отношениях с Россией по-прежнему должно оставаться целью США. Усиленная военная помощь Украине не вяжется с такой целью».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Глава Пентагона Джеймс Мэттис во время недавнего визита в Киев заявил о том, что Вашингтон «активно рассматривает» вопрос поставок Киеву летального оружия. Москва не могла не отреагировать на такое заявление. Президент России Владимир Путин при состоявшейся 5 сентября своей встрече с журналистами на полях саммита БРИКС в Китае сказал, что поставки американского летального оружия ситуацию на востоке Украины никак не изменят, однако приведут к увеличению числа жертв.

Ряд экспертов и наблюдателей полагают, что поставки Украине смертоносного оружия из США спровоцируют Россию на серьезную эскалацию конфликта, которую Киев не выдержит. Некоторые из них считают, что украинской стороне в целях противостояния российскому давлению сейчас больше нужны не летальные вооружения, а средства ведения радиоэлектронной борьбы.

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