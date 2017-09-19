Бакыт Когулов: Мы сфокусированы на том, чтобы и средства фонда были сохранены, и интересы вкладчиков защищены

О том, как в КФГД относятся к независимой оценке ВБ и какие изменения в этой связи планируются в фонде

Алматы. 18 сентября. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Недавно старший финансовый экономист Всемирного банка (ВБ) Колин Масеник дала оценку Казахстанскому фонду гарантирования депозитов (КФГД) на соответствие его деятельности основным принципам Международной ассоциации систем страхования депозитов (IADI). Напомним, что эксперт обратила внимание на отсутствие операционной независимости фонда от его материнской структуры – Национального банка РК (НБРК), на правовую незащищенность его сотрудников и на «слабые моменты в потоках информации и координации» между Казахстанским фондом гарантирования депозитов и Нацбанком «в случае системного кризиса в банковской системе».

О том, как в КФГД относятся к независимой оценке ВБ и какие изменения в этой связи планируются в фонде, мы попросили рассказать его председателя Бакыта Когулова.

***

— Бакыт Бектурганович, как Вы относитесь к оценке, озвученной Колин Масеник? Согласны ли Вы с этой оценкой?

— В первую очередь хотелось бы отметить, что мы сами попросили сделать оценку фонда на соответствие основным принципам Международной ассоциации систем страхования депозитов. В результате, действительно, выявились отдельные моменты, по которым нам рекомендуют вести дальнейшую работу.

Основные замечания заключались в том, что у нас существует недостаточная оперативная независимость от Национального банка, нет доступа к банковской тайне, и, соответственно, нет доступа к той информации, которую получает регулятор в результате проверок банков.

Кроме того, был поднят вопрос о недостаточном финансировании Казахстанского фонда гарантирования депозитов и большая его зависимость от фондирования со стороны Нацбанка. Но все поднятые вопросы остаются вполне решаемыми.

В целом основополагающие принципы IADI остаются своего рода ориентиром для организаций по страхованию депозитов. Сама IADI в первую очередь служит для них площадкой для обмена опытом в вопросах создания и функционирования эффективных систем страхования вкладов, и, конечно, ее члены, как и организации в иных отраслях финансового рынка, стремятся соответствовать основополагающим принципам IADI – ключевому документу в области страхования депозитов.

Это также естественно и необходимо, как стремление регуляторов финансовых рынков соответствовать, к примеру, основным принципам эффективного надзора Базельского комитета по банковскому надзору.

— То есть Вы хотите сказать, что основополагающим принципам ассоциации соответствуют далеко не все ее члены?

— В силу того, что в мире реализовано множество моделей функционирования систем страхования депозитов, организации по страхованию вкладов в некотором смысле адаптируют принципы IADI к своим моделям, исходя из конъюнктуры финансовых рынков их архитектуры и степени развития экономики.

Примером наиболее соответствующей принципам IADI модели остается Федеральная корпорация по страхованию депозитов США, которой уже более 80 лет, так как создана она была в результате банковского кризиса в 1933 году, вызванного «Великой депрессией».

Казахстанский фонд гарантирования депозитов за 18 лет своего существования также уже претерпел значительные изменения и добился хороших результатов в построении эффективной системы гарантирования депозитов физических лиц. И по результатам проведенной оценки в большей степени соответствует принципам IADI.

— А какая будет реакция на оценку эксперта Всемирного банка?

— В настоящее время регулятором активно проводится работа по подготовке проекта закона, направленного на усиление мандата Национального банка, его регуляторных функций, повышение устойчивости банковского сектора, внедрение риск-ориентированного надзора, совершенствование процедур оздоровления и урегулирования проблемных банков. В рамках указанных изменений планируется усилить и мандат фонда за счет перехода от модели «pay-box plus», то есть «выплатной кассы» с дополнительными полномочиями, к модели «корпоративного ликвидатора».

Также мы ожидаем качественный сдвиг в урегулировании проблемных банков от необходимости принудительной ликвидации и выплат гарантийного возмещения к раннему урегулированию проблемного банка с использованием инструментария, наиболее соответствующего наилучшей международной практике, суть которой заключается в финансировании таких процедур за счет банковского сектора.

Более того, в рамках упомянутого законопроекта ввиду усиления мандата фонда будут урегулированы и такие вопросы, как улучшение информационного обмена между регулятором и КФГД, расширение доступа к банковской тайне, предоставление юридической защиты как нашим сотрудникам, так и сотрудникам Национального банка, участие фонда в процедурах урегулирования проблемных банков.

Можно отметить, что в этой области уже имеется первый положительный опыт применения инструмента P&A, то есть одновременной передачи активов и обязательств проблемного банка другому банку на примере проведения данной процедуры между АО «Казинвестбанк» и АО ДБ «Альфа-Банк».

— Какие возможности открываются перед фондом после получения доступа к банковской тайне?

— Доступ к банковской тайне открывает перед нами возможность получить своевременно информацию о тех корректирующих мерах, которые предпринимает Нацбанк к тому или иному банку или банкам. В свою очередь это будет учитываться и применяться в нашей скоринговой системе.

Но хотелось бы отметить, что мы сфокусированы не на том, чтобы накопить как можно больше денег и в случае кризисной ситуации их выплатить вкладчикам проблемного банка. Мы делаем акцент на том, чтобы заранее идентифицировать проблемы того или иного банка, и пока есть здоровые активы, применить соответствующие меры и тем самым защитить вклады как физических, так и юридических лиц, передав эти активы от проблемного к финансово устойчивому банку. В этом случае и средства нашего фонда будут сохранены, и интересы вкладчиков защищены. И готовящийся законопроект направлен именно на достижение этой цели.

— А какие еще меры предусматриваются для решения уже накопившихся проблем в банковском секторе?

— Как известно, 30 июня текущего года Национальный банк одобрил программу повышения финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана. В рамках этой программы предусмотрено несколько мероприятий. В частности, планируется совершенствовать методы надзора и методы оздоровления банков.

Как вы знаете, первый этап программы по поддержке системообразующего банка уже реализован. Сейчас начался второй этап, в рамках которого отдельные БВУ будут предоставлять свои планы по своему финансовому оздоровлению. В соответствии с этими планами Национальный банк будет принимать решения, чтобы частично финансировать эти банки совместно с их акционерами.

— Возвращаясь к оценке ВБ, не кажется ли Вам, что есть ряд субъективных и объективных причин, которые могут не позволить решить отмеченные экспертом проблемы?

— Хотелось бы отметить, что сегодня многие организации по страхованию депозитов претерпели или находятся в процессе трансформации, продиктованной текущими вызовами. В этой реальности и фонд не стоит на месте, а старается повысить свою эффективность и способность отвечать на эти вызовы.

Однако качественные изменения – это всегда эволюционный процесс, который требует прохождения организациями по страхованию депозитов и в целом финансовым рынком определенных этапов развития.

— А вот как предусматривается и дальше решать вопрос с фондированием КФГД?

— Как я уже отметил, мы планируем переход к модели «корпоративного ликвидатора». В целом планируются изменения процедур урегулирования проблемных банков. Они позволят не допускать принудительную ликвидацию и выплаты гарантийного возмещения при помощи инструментов урегулирования, финансируемых в большей степени банковским сектором, и лишь в исключительных случаях предполагают участие средств специального резерва фонда.

— Когда планируется принять этот законопроект?

— Учитывая важность этого проекта закона, предполагается, что он будет принят к концу года.

— Спасибо за интервью!

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.