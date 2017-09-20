В Астане с 22 сентября изменятся схемы движения 4-х автобусных маршрутов

Астана. 20 сентября. КазТАГ – В Астане с 22 сентября будут изменены схемы движения 4-х автобусных маршрутов, говорится в сообщении на сайте столичного акимата.

«В рамках модернизации маршрутной сети Астаны (…) с 22 сентября будет возобновлен пригородный маршрут №301 и изменены схемы движения 4-х маршрутов», — говорится в сообщении акимата в среду.

Так, возобновленный пригородный маршрут №301 будет проходить по схеме движения: ж/м «Лесная поляна» – Астана (конечный пункт «Кардиохирургическая клиника» по пр. Кабанбай батыра).

Также будут изменены схемы движения 4-х маршрутов: №18, 26, 37 и 60.

«Продление схемы маршрута №18: от начального пункта «Центр ПСМП «Достық» до пересечения ул. Улы дала – пр. Кабанбай батыра без изменения, далее налево на пр. Кабанбай батыра, прямо по пр. Кабанбай батыра, конечный пункт «Стела «Астана Жулдызы». В обратном направлении – по аналогичной схеме движения», — уточняется в сообщении.

Также указывается изменение схемы маршрута №26: от начального пункта «Астана инерт» до пересечения ул. Коктал – ул. М. Дулатова без изменения, далее прямо по ул. Коктал, налево на ул. Окжетпес, налево на ул. Герцена, далее по действующей схеме маршрута. В обратном направлении – по аналогичной схеме движения.

Продление схемы маршрута №37: от начального остановочного пункта «Космический центр» до ж/д вокзала без изменения, далее ул. Гете — ул. Биржан сала — ул. Тынышбаева — ул. Карасай батыра — ул. Аспара — ул. Дуйсенбаева — ул. Герцена — ул. М. Дулатова — ул. Коктал — конечный пункт «Астана инерт». В обратном направлении – до пересечения ул. Карасай батыра — ул. К. Байсеитовой – по аналогичной схеме движения, далее ул. К. Байсеитовой, налево на ул. Конституции — ул. И. Есенберлина, далее – по существующей схеме движения.

«Продление схемы маршрута №60: от начального пункта гипермаркет «Строймарт» до пересечения с ул. Керей, Жанибек хандар — пр. Кабанбай батыра без изменения, далее налево на пр. Кабанбай батыра, налево на ул. Улы дала, конечный остановочный пункт ЖК «Арнау». В обратном направлении – по аналогичной схеме», — уточняется в сообщении акимата.