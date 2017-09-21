Дефицит финансирования ГОБМП в Казахстане составляет порядка Т540 млрд – минздрав

Алматы. 21 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов . Дефицит финансирования государственного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в Казахстане составляет порядка Т540 млрд, сообщил директор департамента управления проектами министерства здравоохранения (МЗ) РК Тимур Султангазиев.

«Несмотря на более чем 4-кратный рост номинальных расходов на оказание ГОБМП с 209 млрд тенге в 2006 году до 884 млрд тенге в 2016 году, уровень этих расходов по отношению к ВВП снизился с2,6% в 2009 году до 1,9% в 2016 году. Как следствие, сегодня дефицит финансирования ГОБМП составляет порядка 540 млрд тенге, или 38% от потребности», — сказал Т. Султангазиев в ходе круглого стола по внедрению обязательного социального медицинского страхования в четверг.

В частности, по его словам, на Т61 млрд недофинансирована стационарная помощь, на Т51 млрд – консультативно-диагностические услуги, на Т41,9 млрд – амбулаторное лекарственное обеспечение, на Т37 млрд – онкологическая служба. На цели обновления основных средств и повышения социального уровня медработников необходимо дополнительно Т316 млрд.

Вместе с тем он сообщил, что из-за недофинансирования бесплатной медпомощи казахстанцы вынуждены за нее платить.

«Сегодня население вынуждено платить за медуслуги, декларируемые как бесплатные. При этом доля платежей населения в структуре общих затрат на здравоохранение увеличилась с 31% в 2011 году до 39% в 2015 году. По итогам 2015 года частные расходы на здравоохранение превысили 578,9 млрд тенге, в том числе 25% (147,4 млрд тенге) производились за услуги, декларируемые как бесплатные, 34% (198 млрд тенге) – за бесплатные лекарственные средства», — сказал он.

Также он добавил, что Всемирная организация здравоохранения рассматривает превышение доли платежей населения свыше 20% как «катастрофические затраты, приводящие к бедности или ввергающие в нищету».