Атырауский НПЗ досрочно завершил капитальный ремонт

Атырау. 22 сентября. КазТАГ — «ТОО «Атырауский НПЗ» завершил плановый капитальный ремонт раньше запланированного срока, передает корреспондент агентства.

«ТОО «Атырауский НПЗ» завершил плановый капитальный ремонт раньше запланированного срока. Благодаря слаженной и скоординированной работе технических, производственных и ремонтных служб предприятия, а также подрядных организаций все работы на основных технологических установках, запланированные на период проведения капитального ремонта, завершены с опережением графика на 7 суток», — сообщили в отделе по связям с общественностью ТОО «АНПЗ» в пятницу.

«За время капитального ремонта на технологических установках гидроочистки бензинов и дизельного топлива, изомеризации, производства и очистки водорода, установке производства серы заменены катализаторы и адсорбенты. Также проведено техническое освидетельствование 133 175 погонных метров трубопроводов и 1067 единиц сосудов и аппаратов», — отметили в АНПЗ.

Также был выполнен значительный объем работ по замене и ремонту изношенного насосно-компрессорного оборудования, проведена ревизия и ремонт технологических печей и трубопроводов, энергетического оборудования, ремонт 2320 единиц приборов КИПиА. Осуществлено 17 технологических врезок в существующие трубопроводы и факельные коллекторы по проекту «Комплекс глубокой переработки нефти», которые позволят в будущем без дополнительного останова ввести в эксплуатацию установки комплекса третьего завершающего этапа модернизации АПНЗ.

«Начиная с 18 сентября, на заводе проводятся пусковые работы установки первичной переработки с подачей сырья и последующей выработкой готовой товарной продукции. Пуск и вывод на рабочий режим вторичных установок осуществляется в соответствии с технологическим регламентом. Мероприятия, проведенные в период капитального ремонта, позволят существенно повысить КПД действующих установок, а также обеспечить переработку нефти в соответствии с производственным планом на сентябрь», — уточнили на предприятии.

Ранее сообщалось, что согласно графику планово-предупредительного ремонта, утвержденному министерством энергетики РК, капитальный ремонт с полной остановкой завода будет проведен в период с 18 августа по 29 сентября. Также было отмечено, что капитальный ремонт текущего года отличается от предыдущих тем, что проводится одновременно на всех установках завода и обусловлен предстоящим переходом завода на увеличенный трехлетний межремонтный цикл работы.