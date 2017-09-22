Голод в 3-х африканских странах и Йемене предотвращен – ООН

Алматы. 22 сентября. КазТАГ – Голод в Южном Судане, Сомали, Нигерии и Йемене предотвращен, сообщает центр новостей ООН.

«Доноры и наши партнеры откликнулись и пришли на помощь этим людям. Мы запросили $4,9 млрд на финансирование гуманитарных операций в этих странах и получили 60% необходимой суммы. Гуманитарные учреждения и их партнеры оказывали продовольственную и другую помощь первой необходимости для 30 млн человек ежемесячно», — рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке «на полях» общеполитической дискуссии, посвященной борьбе с голодом в мире.

Еще $130 млн были выделены на борьбу с голодом в этих странах из Центрального фонда ООН по реагированию на чрезвычайные ситуации, добавил он.

Генсек напомнил, что 7 месяцев назад ООН призвала прийти на помощь миллионам человек в Южном Судане, Сомали, Йемене и на северо-востоке Нигерии, которые оказались на грани голода. Совместными усилиями всего международного сообщества голод в этих странах предотвращен.

«Таким образом, благодаря скоординированным действиям правительств, учреждений ООН, доноров и неправительственных организаций нам удалось предотвратить голод», — сказал генеральный секретарь ООН.

Вместе с тем он добавил, что, несмотря на это, многие жители Южного Судана, Сомали, Йемена и Нигерии по-прежнему страдают и даже умирают из-за недоедания.

«Нам удалось предотвратить голод, но мы должны признать, что кризис пока не разрешен. Нам предстоит сделать гораздо больше», — добавил глава ООН.

Он подчеркнул, что сегодня для продолжения гуманитарной деятельности в этих странах необходимо в срочном порядке собрать еще $1,8 млрд, но к концу года эта цифра может вырасти.

А.Гутерриш напомнил, что самый важный фактор, который стоит за кризисами во всех четырех странах, – конфликты.