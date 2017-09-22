На стороне террористов в Сирии воевали около 5 тыс. боевиков из стран Центральной Азии

Алматы. 22 сентября. КазТАГ – Около 5 тыс. боевиков из стран Центральной Азии воевали на стороне террористов в Сирии, заявил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев в интервью газете «Коммерсантъ».

«По разным подсчетам, от 20 тыс. до 40 тыс. иностранных боевиков воевало в Сирии, из них почти 10 тыс. – из стран СНГ. Чуть меньше половины из них имели российское гражданство. Около 5 тыс. – из стран Центральной Азии. Их возвращение действительно реальная угроза для России и государств постсоветского пространства», — сообщил И. Рогачев в интервью, опубликованном в пятницу.

По его словам, имеющие опыт диверсионных операций и широкие связи в своей среде террористы несут с собой мощный заряд дестабилизации и радикализации общественных настроений.

«Полностью прекратить миграцию невозможно. Однако регулировать ее мы обязаны, это отвечает интересам всех. Именно поэтому совместно с нашими зарубежными партнерами мы стремимся оптимально взаимодействовать в этой сфере, продвигаем на международной арене ряд инициатив», — отметил он.

По словам И. Рогачев, руководство РФ в данный момент работает над укреплением взаимодействия в рамках профильных организаций, в том числе ОДКБ, региональной антитеррористической структуры ШОС, антитеррористического центра СНГ, в БРИКС.

«Одновременно с этим налаживаем профильное сотрудничество с теми странами, через которые проходят маршруты иностранных террористов-боевиков. Особое внимание в этом плане – Турции», — подчеркнул И. Рогачев.

Глава департамента, говоря о международном сотрудничестве по борьбе с терроризмом, также упомянул, что ведутся «единые, согласованные в Совбезе ООН антиигиловские, антиалькаидовские и антиталибские санкционные списки».

«В них включаются как отдельные террористы (их общее число – более 250), так и аффилированные с ИГ, «Аль-Каидой», движением талибов террористические группировки (на данный момент внесено порядка 80 организаций)», — уточнил И. Рогачев.

Кроме того, представитель МИД РФ сообщил, что «усилия российских ВКС и возрождающейся с их помощью сирийской армии приводят к тому, что ИГ в Сирии терпит одно военное поражение за другим». При этом он отметил, что «опасность «Исламского государства» – не только в численности боевиков и их неплохой материально-технической оснащенности. Очень серьезную угрозу представляет пропагандистская, вербовочная кампания игиловцев и их сторонников», уточнил он.

И. Рогачев напомнил, что ИГ – далеко не единственная террористическая организация исламистского толка. Он привел в пример другую террористическую организацию «Аль-Каиду», которая поменяв имя на «Нусрой», продолжает свои военные действия.

«Пока трудно точно оценить масштаб угрозы терактов. Ясно лишь, что она возрастает, а не снижается. Это угадывается в поведении и настроениях моих европейских коллег. В таких условиях необходимость эффективного международного сотрудничества лишь возрастает», — считает глава департамента.

Он отметил, что для нейтрализации террористической угрозы необходимо отслеживать и пресекать перемещение иностранных террористов-боевиков, проводить «жесткий мониторинг контента в информационном пространстве по единым строгим стандартам, оперативный обмен информацией между спецслужбами». Все это требует честного, без скрытых «повесток дня», пресловутых «двойных стандартов» сотрудничества между государствами, считает он.

«Немаловажную роль в профилактике терроризма могут и должны играть институты гражданского общества: бизнес-сообщество, образовательные институты, религиозные общины, НПО, СМИ. Их усилия должны контролироваться и координироваться соответствующими государственными органами, которые несут главную ответственность за обеспечение безопасности в стране в целом, в обществе и в отношении отдельных граждан», — добавил И. Рогачев.