Казахстан поддерживает реформу миротворческой деятельности ООН – МИД

Астана. 22 сентября. КазТАГ – Казахстан поддерживает реформу миротворческой деятельности ООН, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

Как сообщается в пресс-релизе, распространенном в пятницу, 21 сентября министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов выступил на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Говоря о реформе ООН, Казахстан выступил в поддержку этого процесса с целью повышения ее способности эффективно реагировать на кризисы. ООН остается маяком надежды для миллиардов людей по всему миру, универсальным институтом, который несет в себе надежду на лучшую, более безопасную и более устойчивую жизнь», — сообщает МИД.

«Казахстан полностью привержен делу укрепления и совершенствования деятельности ООН по миротворчеству и считает, что новый подход генерального секретаря по реформе миротворчества, основанного на превентивности и поддержании мира, приведет к повышению эффективности и подотчетности миротворческих операций», — отмечается в сообщении.

Также министр сообщил, что Казахстан работает над созданием Регионального хаба многосторонней дипломатии ООН в Алматы, который будет уделять особое внимание вопросам устойчивого развития, гуманитарной помощи, уменьшения угрозы бедствий и повышения устойчивости в регионе и за его пределами.

Кроме того, сообщается, что Казахстан поддержал создание управления ООН по борьбе с терроризмом, а также приступил к разработке уодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. К.Абдрахманов напомнил, что казахстанская сторона недавно выделила $300 тыс. реализации в Центральной Азии глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Министр также выразил беспокойство ядерными испытаниями КНДР – «единственным государством в XXI веке, продолжающим такие испытания, несмотря на осуждение со стороны всего международного сообщества».

«Действия КНДР по дальнейшему развитию ядерных и ракетных программ абсолютно неприемлемы», — отмечено в выступлении.

Кроме того, в докладе К.Абдрахманова указывается, что позиция Казахстана по ближневосточному мирному процессу основана на принципе двух государств: суверенного, независимого, жизнеспособного и единого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме в рамках безопасных и признанных границ, сосуществующего бок-о-бок с Израилем.

По информации МИД, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан принял участие в серии мероприятий по линии совета безопасности, в частности, открытых дебатах высокого уровня по вопросам миротворчества, заседании по проблеме терроризма на Ближнем Востоке, а также министерском заседании по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения.

В среду члены совета безопасности приветствовали намерение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «провести реформу миротворческой деятельности в секретариате и на местах», а также подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия по этому вопросу с государствами-членами всемирной организации. Так, совбез принял резолюцию, призывающую повысить эффективность миротворческих операций, в том числе путем их более тщательного планирования. Документ поддержали все 15 стран-членов совбеза.

В документе указывается на необходимость «повышения уровня подотчетности, транспарентности, эффективности и результативности операций ООН по поддержанию мира». В соответствии с резолюцией, повышение «общей эффективности и результативности миротворческой деятельности» можно добиться «посредством улучшения планирования миссий», а также увеличения числа доступных ООН «специальных сил и средств, вспомогательных, инженерно-технических, медицинских и подразделений быстрого развертывания».