Вертолету Ми-2 не давали разрешения на ночной вылет — КГА

Астана. 22 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Никто не давал вертолету Ми-2 разрешения на ночной вылет, сообщила и.о. заместителя председателя комитета гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию РК Тоты Амирова.

«Комитет гражданской авиации не является управлением по расследованию авиационных происшествий. Если комиссия создана, она будет выяснять, кто виноват и что произошло. Мы констатируем факт, который произошел. То, что вертолет вылетел ночью, — мы им разрешения на вылет ночью не давали. Это уже автоматически нарушение», — сказала Т. Амирова журналистам на брифинге в пятницу.

По ее словам, авиационные инциденты «далеко не являются нормой в отечественной авиации».

«В последнее время говорят, что происходит много таких событий. Они и раньше происходили, но КГА сейчас проводит политику открытости. (…) Конечно, может быть, ухудшается статистика, мы не замалчиваем, но улучшается по крайней мере то, что мы можем помочь людям выжить», — пояснила Т. Амирова.

Также, по ее словам, к самой авиакомпании «Тянь-Шань» особых претензий раньше не поступало.

«Эта компания 22 года работает на нашем рынке, и за 22 года это второе происшествие у них. Но катастрофа у них за все время была только одна», — уточнила Т.Амирова.

Напомним, 22 сентября вертолет Ми-2 авиакомпании «Тянь-Шань» совершил жесткую посадку в Акмолинской области. Как сообщалось, инцидент произошел при выполнении полета из района населенного пункта Малоалександровка в Акколь, при заходе на посадку вертолет столкнулся с земной поверхностью. Вертолет полностью сгорел.

По информации заместителя главного врача Аккольской районной больницы Тамаши Сыздыковой, пострадавшие были доставлены в больницу. Один из членов экипажа находится в реанимационном отделении в палате интенсивной терапии. У пострадавшего мужчины ожог 45% поверхности тела. На данный момент состояние пациента оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что авиатехник Геннадий Балуев – гражданин Беларуси, получил термический ожог 45-50% тела, он доставлен в Аккольскую центральную районную больницу. Сейчас решается вопрос о транспортировке его в Астану.

Также в больницу были доставлены Думан Байбусинов – командир звена, который получил ушиб поясничной области, лечение назначено амбулаторно, и командир звена В.Маньков, он ушибов не получил.