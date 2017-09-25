Электронные браслеты для осужденных внедрят в Казахстане со следующего года

Астана. 25 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . В Казахстане со следующего года внедрят электронные браслеты для осужденных, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

«Разработанный министерством проект (по внедрению электронных браслетов – КазТАГ) сейчас согласовывается с заинтересованными госорганами. Со следующего года планируем приступить к реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства», — сказал К. Касымов на правчасе в мажилисе в понедельник.

По его словам, под контролем с использованием электронных браслетов ежегодно будут находится порядка 6 тыс. человек.

«Любая попытка которых нарушить установленный режим будет оперативно пресекаться сотрудниками службы», — уточнил глава ведомства.

Как он отметил, использование электронных браслетов является мировой практикой.

«Вначале мы хотели просто закупить (браслеты – КазТАГ), но это очень обременительно для бюджета: и российские, и израильские нам предлагали. Но они нам их купят, бросят, а потом кто их будет обслуживаться? Кто их будет одевать? Как это делать? Нам был выделен бюджет, который мы не использовали два года. Мы потом пошли по другому пути. Сейчас в Талгаре построен завод, полностью оборудование японское, продукцию вы видели, сейчас эта программа проходит экспертизу», — указал министр.

«Как только она начнет действовать со следующего года, в рамках ГЧП они нам их будут давать, мы их будем использовать. За аренду будем платить. Я думаю, это экономней для бюджета. А если израильскую купим, то будем все время обращаться. Оно постоянно ломается. Такая проблема будет. А тут рядом – и производитель рядом, и они будут обслуживать. Поэтому пошли по этому пути, это очень экономно», — добавил К. Касымов.