Крымский мост не упадёт. Не надейтесь!

Хотя его крушение предсказывают многие: кандидат наук из партии «Яблоко», украинские патриоты и забубённые «русские государственники»

В конце прошлого года в сети появился вот этот ролик.

Там некий человек – как поясняют титры, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар – подробно рассказывает, почему строить такой большой и тяжёлый мост в Крым нельзя.

В Керченском проливе, говорит Медовар, очень слабые почвы. Они постоянно смещаются. На какую глубину не бей сваи, всё равно провалятся. Так что мост не будет построен. А если построят, он упадёт.

Ролик быстро набрал популярность в определённых кругах. Довольно широких. Во-первых, в эти круги входят украинские «небратья». Для них кандидат геолого-минералогических наук Медовар, подтверждая свою фамилию, именно сварил мёд. «Российские оккупанты потерпят поражение! Опозорятся на весь мир!» Это ли не счастье?

Во-вторых, «в круги» вошли российские либералы. Юрий Медовар не только сотрудник Института водных проблем РАН, но и активист партии «Яблоко». Эта партия решительно осуждает «аннексию Крыма».

В-третьих, как не странно, в той же компании оказались и некоторые российские «государственники» из числа самых крайних. Есть, например, в Москве гражданин Максим Калашников. Сам себя он характеризует так: «российский журналист, общественный и политический деятель, писатель-футуролог и публицист». На самом деле парня зовут Владимир Кучеренко. Пулемётно-автоматный псевдоним он взял для красоты и брутальности. Кто-то скажет, что это фейковый персонаж, однако Максим-Владимир не только пишет книги и ведёт телепередачи, но и входит в федеральный совет «Партии дела», которую возглавляет и финансирует крупный бизнесмен, владелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин. И вот партийный деятель Калашников публикует на своей странице в сети тот самый медоваровский ролик. Снабдив его заголовком «Почему Керченский мост – утопия? Почему нужно было брать Крым со всей Новороссией?».

Ответ у деятеля простой. Если бы взяли Новороссию, то и мост не пришлось бы строить. Ездили бы в Крымнаш через Харьковнаш и Херсоннаш.

В общем, как видите, возникла широкая коалиция недоброжелателей Крымского моста. При этом огромное количество сетевого народа к прогнозам Медовара отнеслось несерьёзно. Мол – посмотрите на этого эксперта. Типичный чудак из «оппозиции». Это если деликатно формулировать.

Со стороны строителей моста реакции не было вообще. Оттуда шли бодрые репортажи: сроки и технологии выдерживаются самым аккуратным образом. Основной объём работ на объекте выполняет компания Аркадия Роттенберга, бывшего тренера по дзюдо, друга Владимира Путина. Когда Путин стал президентом, Роттенберг за несколько лет сделался миллиардером. Почему стройку доверили именно ему? Логика, вполне официально, предлагается такая: друг не обманет, не подведёт. Он серьёзный, жёсткий, ответственный человек. Найдёт самых лучших экспертов, конструкторов, строителей. Добьётся выполнения графиков и соблюдения технологий. Да, Роттенберг хорошо заработает. А что, вы знаете людей, которые построят этот мост бесплатно? И, конечно же, у такого проекта будут недоброжелатели. Тявкающие из-под забора. Именно их мы сейчас и наблюдаем…

Интересно, что кроме Юрия Медовара больше никто из учёных не критиковал проект. А сам-то Медовар – действительно учёный?

Я позвонил в Институт водных проблем РАН и пообщался с одним из его руководителей. Услышал много интересного. Во-первых, мне сообщили, что Медовар в самом деле хорошо знает структуру дна в Керченском проливе. Научная состоятельность Юрия Анатольевича не вызывает никаких сомнений. Прав или не прав старший научный сотрудник со своими алармистскими прогнозами? «Думаю, он всё же преувеличивает и слишком заостряет проблему», – ответил мой собеседник.

– Но проблема есть?

– Донные породы там действительно рыхлые и подвижные.

– Заявления Медовара где-то обсуждались, их подвергали экспертизе?

– Мне это неизвестно. По крайней мере, в нашем институте такого обсуждения не было. Он ведь не публиковал свои оценки и прогнозы в научном журнале. Ролик в ютюбе не тот жанр…

Почему я не называю фамилию «одного из руководителей института»? Человек попросил его не светить. Или уже присылать текст на согласование, и тогда каждую формулировку придётся «утверждать». Но весь разговор есть у меня на диктофоне.

Собственно, никаких сенсаций я не обнаружил. Просто жизнь всегда сложнее схем. Медовар действительно учёный. Дно в Керченском проливе в самом деле непростое. Институт водных проблем РАН готов был подробно консультировать проектировщиков и строителей. Но они в институт не обратились. Потому, что он не единственный на свете. И учёные немножко обиделись. А вообще, мост в Крым проектировали ещё во времена СССР. Расчётов и обоснований было сделано предостаточно. Да и сейчас денег на проект дали столько, что можно ещё раз нанять любых международных экспертов и самым профессиональным образом всё проверить и перепроверить. Зачем в этой схеме какой-то странноватый Медовар?

Тем временем Аркадий Роттенберг подтвердил: критики проекта могут рассказывать и писать что угодно. Нам не жалко: «На заборе тоже пишут, только это не соответствует действительности».

В общем, читатель, не сомневайтесь: с мостом всё будет хорошо. В путинской России вот такие пафосные мега-проекты как раз и удаются. Помните, сколько насмешек и недобрых прогнозов было по поводу сочинской Олимпиады? За два-три года до её открытия многие серьёзные люди предсказывали, что там всё распилят и ничего не построят. Но Путин и его друзья-спортсмены, повторяю, умеют добиваться амбициозных целей. На олимпийских стройках, конечно, и украли немерено, и заработали очень много – за счёт высоких расценок и большого объёма. Например, когда прорубали в скалах 55-километровый автомобильно-железнодорожный путь от моря в горы, к Красной Поляне. – Но и построили всё в лучшем виде.

Собственно, ваша ЭКСПО – пример из того же ряда. Президент ставит на важный для страны объект, где нельзя опозориться, своего доверенного человека – и тот справляется.

Вот если бы они ещё сельское хозяйство научились поднимать по такой схеме. Или массовое жилищное строительство раскручивать. Инфраструктуру в аулах развивать. С коррупцией бороться. Но чего нет, того нет. А за мост не беспокойтесь.

Или, наоборот, не надейтесь. А то знаю я некоторых.

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