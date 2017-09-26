Алматы. 26 сентября. КазТАГ – В Усть-Каменогорске с 1 октября подорожают отопление и горячая вода, сообщает АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

Как указывается в сообщении на сайте компании, на основании приказов департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО от 19 сентября с 1 октября «в качестве чрезвычайной регулирующей меры» утверждены тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

Так, в зависимости от наличия или отсутствия общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОПУТ) для населения без ОПУТ стоимость услуг составит Т3425,8 за Гкал (без НДС), с ОПУТ – Т1874,23, проживающих в ветхих домах – Т2854,83 соответственно. Для бюджетных организаций без ОПУТ – Т9099,73 за Гкал; с ОПУТ – Т4939,15 за Гкал, расположенных в ветхих домах – Т6066,49. Для прочих потребителей без ОПУТ – Т9099,73; с ОПУТ – Т4894,92, расположенных в ветхих домах – Т6066,49.

«Плата за отопление для физических лиц, не имеющих ОПУТ, с учетом НДС составит: с распределением на 12 месяцев – 67,3 тенге/кв.м, с распределением на 7 месяцев – 115,37 тенге/кв.м. Для потребителей, проживающих в ветхих домах, с распределением на 12 месяцев – 56,08 тенге/кв.м, с распределением на 7 месяцев – 96,14 тенге/кв.м», — уточнили в компании.

Вместе с тем размер платы с НДС за услуги горячего водоснабжения для потребителей без ОПУТ, не имеющих индивидуальных приборов учета, составит Т667,62 за 1 человека в месяц, для потребителей, имеющих индивидуальные приборы учета – Т269,73 за 1 куб.м. Размер платы с НДС за услуги горячего водоснабжения для населения, проживающего в ветхих домах и не имеющего индивидуальных приборов учета – Т556,35 за человека в месяц, для потребителей, имеющих индивидуальные приборы учета, – Т224,78 за 1 куб.м.

«При наличии ОПУТ стоимость за услуги горячего водоснабжения и отопления в каждом расчетном периоде и для каждого дома различна и зависит от фактических показаний ОПУТ», — отмечается в информации.