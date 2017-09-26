В ЮКО рассматривают возможность внедрения в регионе южнокорейского опыта медстрахования

Алматы. 26 сентября. КазТАГ – В Южно-Казахстанской области рассматривают возможность внедрения в регионе южнокорейского опыта медицинского страхования, сообщила пресс-служба акима ЮКО.

«20 врачей из центральных и районных больниц Южно-Казахстанской области (…) побывали в лучших клиниках Южной Кореи и обменялись опытом. (…) Делегация южноказахстанских врачей ознакомилась с работой компьютерной информационной системы, особенностями системы медицинского страхования, оказанием помощи пациентам, получившим инсульт, а также организацией послеоперационной реабилитационной работы», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Как рассказал главный врач Сарыагашской районной больницы, руководитель группы Ибрагим Ташев, южноказахстанские медики, в частности, ознакомились с работой университетской клиники Аджу и первой медицинской клиники, которая состоит из 3 больниц, имеет все отделения, оснащена современным медицинским оборудованием и профессиональным персоналом.

Также делегация врачей из ЮКО побывала на приеме у вице-мэра и министра здравоохранения провинции Кенгидо, где в ходе встречи были обсуждены достижения провинции в области здравоохранения и работа системы медицинского страхования.

«Главный врач Шардаринской районной поликлиники Жанар Оспанова отметила, что Южная Корея имеет пятидесятилетний опыт внедрения медицинского страхования, который можно внедрить и в нашем регионе», — отмечается в сообщении акимата ЮКО.

По словам главного врача районной больницы города Арысь Ергали Алимбаева, все больницы Южной Кореи, за исключением Университетской больницы Сеула, полностью частные. Также на платной основе предоставляется вся медицинская помощь, включая скорую помощь. По этой причине клиники оснащены новым оборудованием и предоставляют пациентам современную диагностическую и терапевтическую помощь.

«В целом по результатам визита врачи сочли необходимым активизировать санитарное просвещение в регионе, повысить уровень ПМСП, открытие реабилитационных отделений в районных больницах, активизацию профилактики и реабилитации инсульта, а также развитие общественных организаций и административного персонала», — сообщили в пресс-службе.

В акимате также напомнили, что в целях расширения сотрудничества управлением здравоохранения Южно-Казахстанской области был подписан меморандум с 4-мя ведущими клиниками Южной Кореи, а также меморандум о сотрудничестве с Институтом развития индустрии здравоохранения Южной Кореи (KHIDI).