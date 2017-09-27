В Астане сотрудников КНБ, ДВД и врачей проверят на знание «Слов назидания» Абая

Астана. 27 сентября. КазТАГ – В Астане пройдет конкурс «Абай – дана, Абай – дара қазақта», в ходе которого сотрудники КНБ, ДВД, спортшкол и врачи посоревнуются на знание «Слов назидания» великого казахского поэта и мыслителя, сообщила пресс-служба управления внутренней политики города.

«Акимат города Астаны 28 сентября (…) в рамках XІX городского фестиваля языков народа Казахстана для реализации программы «Рухани жаңғыру» проводит конкурс «Абай – дана, Абай – дара қазақта». Основная цель конкурса – пропаганда государственного языка при помощи ознакомления с наследием Абая, привитие любви к казахской литературе и культурному наследию», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Сообщается, что в конкурсе примут участие сотрудники комитета национальной безопасности, департамента внутренних дел, поликлиники№10, спортивных школ города и ледового дворца «Алау» — не менее 5-ти человек от каждой группы.

По условиям конкурса, участникам будет необходимо прочитать наизусть и выразительно «Слова назидания» Абая, исполнить его песни с инструментальным сопровождением (трио, квартет, хор, сопровождение ансамбля и т.д.), ответить на вопросы о казахском поэте.

«Командам, которые будут принимать участие в конкурсе, будут помогать профессионалы (музыканты, поэты, актеры, дикторы)», — отметили в управлении.

Задачами конкурса являются пропаганда казахского языка, повышение дружеских взаимоотношений среди общественности, повышение гуманистических ценностей, улучшение художественных навыков чтения, языковой культуры через произведения Абая, а также ознакомление с его произведениями как один из эффективных методов обучения и развития языка.

По итогам конкурса будут выбраны победители в номинациях «Үздік қара өлең шебері», «Үздік қара сөз шебері» по выразительности чтения, «Үздік орындаушы». Они будут награждены дипломами и призами.