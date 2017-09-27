Казахстан и Армения сконцентрируются на взаимном продвижении экспорта

Астана. 27 сентября. КазТАГ — В Ереване в среду состоялось 7-е заседание казахстанско-армянской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.

В ходе заседания комиссии обсуждены вопросы двухстороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, науки, транспорта, культуры, туризма, отмечается в сообщении на сайте МИР.

«Участники заседания отметили, что сложилась положительная динамика роста взаимной торговли. Если в 2016 году рост казахстанско-армянского торгового оборота составил 8%, то по итогам 7 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот между Казахстаном и Арменией увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $2,6 млн», — говорится в сообщении.

При этом на МПК было подчеркнуто, что имеющийся потенциал использован не в полной мере. Целесообразно активизировать торгово-экономическую составляющую двустороннего сотрудничества, а также принять меры по налаживанию прямых контактов бизнес-кругов наших стран.

«Основной упор необходимо сделать на взаимное продвижение экспорта и расширение экспортно-импортной номенклатуры», — подчеркивается в сообщении.

«В целях проработки вопросов взаимного продвижения товаров на рынки Казахстана и Армении стороны договорились способствовать развитию грузопотоков железнодорожным транспортом по территории двух государств», — уточняется в информации.

Следующее заседание МПК пройдет в 2018 году в Астане.

По информации МИР, товарооборот между странами за 7 мес. 2017 года составил $2,6 млн c ростом на 37,9%. Экспорт достиг $0,6 млн (увеличился в 4 раза), импорт — $2 млн (рост на 13,8%).

По состоянию на 1 сентября 2017 года в Казахстане зарегистрировано 268 юрлиц, филиалов и представительств с армянским участием, из них действующих — 174.