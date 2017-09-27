В Петропавловске предприниматель готов построить приют для бездомных животных за Т30 млн

Петропавловск. 27 сентября. КазТАГ — В Петропавловске предприниматель Андрей Исаков готов построить приют для бездомных животных за Т30 млн, сообщил он на заседании Совета перемен при областной прокуратуре.

«У меня в собственности есть земля за городом, которая подойдет для этих целей», — пояснил он.

Совет перемен, призванный заниматься наболевшими городскими проблемами, был недавно создан при надзорном органе. Вопрос о создании в городе приюта для бездомных животных был рассмотрен здесь одним из первых.

«Проблема оказалась масштабнее, чем предполагали. Выяснилось, что в Казахстане нет даже единого законодательного акта, который регулировал бы все моменты по бездомным животным. Есть правила, которые утверждаются областными маслихатами в каждом регионе отдельно, но и они требуют корректировки», — пояснила руководитель аппарата прокуратуры СКО Шолпан Абдрахманова.

По ее словам, в надзорном органе приступили к разработке специального плана с предложениями по улучшению ситуации, связанной с проблемами бездомных животных. В составлении рекомендаций принимают участие все заинтересованные стороны.

Так, ветеринар Елена Гарматюк пояснила, что вначале в областном центре необходимо начать широкомасштабную кампанию по стерилизации бродячих животных.

«Программа должна охватить не только бездомных, но и домашних кошек и собак. Именно они и их потомство из-за скупости хозяев, которые не хотят оплачивать стерилизацию питомца, часто оказываются на улице, где увеличивают численность бездомных животных. За стерилизацию кошек в ветеринарных клиниках просят до 12 тыс. тенге», — пояснила она.

Волонтеры просят местную власть поддержать проект и хотя бы частично его профинансировать. Однако стерилизованным животным необходимо пройти реабилитацию в течение 2 недель, а мест для их передержки нет.

«Строительство приюта стало бы хорошим подспорьем в решении этого вопроса. Мы изучили опыт других городов: например, в столице в прошлом году был открыт приют для бездомных кошек, а в Алматы уже несколько лет работает приют для бродячих собак. И тот, и другой созданы на общественных началах и существуют за счет пожертвований и спонсорских средств», — рассказала Ш. Абдрахманова.

Предприниматель А.Исаков готов построить такой приют.

«Сейчас у меня есть земля площадью 0,5 гектара за городом и 1,2 гектара – в центре города. Существует договоренность с акиматом, что эту территорию мне поменяют на дополнительную площадь за городом рядом с уже имеющейся. На мой взгляд, этого будет вполне достаточно. К тому же на территории есть заброшенное строение, которое можно будет перестроить согласно его новому назначению. Мне понравился приют в Харькове, думаю, перед началом строительства еще съезжу туда, чтобы получить рекомендации от опытных в этом вопросе людей», — поделился бизнесмен.

По его словам, на возведение приюта потребуется около Т30 млн.

«К строительству приступим уже в следующем году, пока нужно получить технические условия и разработать ПСД», — пояснил А.Исаков.

Содержание приюта предприниматель берет полностью на себя. Кроме того, он планирует дополнительно построить мини-гостиницу для домашних животных, где хозяева, покидая на время город, смогут оставлять своих питомцев. В перспективе при приюте может появиться частный кабинет ветврача.