Надо ли регистрировать ИП, чтобы получать ренту от сдачи своей недвижимости в аренду?

Как квартирный вопрос всех казахстанцев испортит

На днях один из информационных порталов опубликовал сногсшибательную новость. Дескать, с 25 сентября в Медеуском районе Алматы начнутся тотальные проверки сдаваемого в аренду жилья. И если будет выявлен факт незаконной сдачи, то есть «незаконно используемые в предпринимательской деятельности квартиры», то они могут быть конфискованы по решению суда.

Такой анонс, конечно, выпустил не департамент государственных доходов (ДГД) и не местная полицейская служба, а КСК.

Впрочем, неважно, кто стал первоисточником сенсации. Важно то, что в Медеуском ДГД подтвердили, что если у хозяина жилья не будет регистрации в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя, то «Протокол об административном правонарушении будет направлен в суд. Сумма штрафа составляет 15 МРП (34 тыс. тенге). В судебном порядке будет рассмотрен вопрос о конфискации имущества, незаконно используемого в предпринимательской деятельности».

Автор информационного сообщения ссылается и на налоговую службу: «Налоговики сообщают, что до 25 сентября у арендодателей есть возможность самостоятельно устранить нарушения законодательства без штрафных санкций».

Далее, по закону жанра, следует рекомендация; «Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя достаточно обратиться в ЦОН с удостоверением личности. Регистрация проводится бесплатно. ЦОН Медеуского района находится по адресу: Маркова, 44».

Это к вопросу о том, как можно «жарить» новости.

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Можно только предполагать, что последовало за этим сообщением, если учесть, что портал не сказать, что авторитетный, но определенными кругами, охочими до скандалов, криминала и сенсаций, очень востребованный/посещаемый.

Люди в панике наверняка бросились регистрировать ИП. И не только проживающие в прогрессивном Медеуском районе, но и в других, потому что «девятый вал» неизбежен, докатится и до них. А кто хочет терять свою квартиру, пусть и приносящую какой-никакой доход незаконным способом?

Это к вопросу о том, откуда берется ласкающая слух статистика, что Казахстан находится на пике бизнес-инициатив.

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Следом за сенсацией, информационный портал выпустил пояснение, кому надо регистрировать ИП, чтобы сдавать в аренду недвижимость.

Дескать, на сайте Электронного правительства Egov.kz поясняется, что необязательно быть ИП, чтобы сдавать в аренду недвижимость, но на учёт в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов встать физлицу всё-таки нужно.

Журналисты расценивают официальную информацию как «неоднозначную» и делают вывод, что «Зарегистрироваться как ИП арендодателям гораздо выгоднее. А те, что пользуются исключением, в подавляющем большинстве просто уклоняются от уплаты налога».

Это к вопросу о том, как интерпретируется официальная информация.

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Впрочем, те, кто еще не побежал регистрироваться в качестве ИП, и дочитал новость до конца, из уст заместителя руководителя УГД по Медеускому району Куаныша Туменбаева чётко усвоил следующее.

Первое. Если физическое лицо сдаёт своё имущество в аренду юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю под коммерческую деятельность, оно обязано зарегистрироваться в качестве ИП.

Второе. Если физическое лицо предоставляет своё имущество другому физическому лицу, у него есть два варианта: либо зарегистрироваться как ИП и оплачивать налог по ставке 2%; либо после окончания года до 31 марта следующего года предоставить декларацию по форме 240 и оплатить налог по ставке 10%.

Это к вопросу о том, что любые новости нужно читать вдумчиво.

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Но официальное пояснение с Egov.kz все-таки требуется найти: «В первую очередь стоит отметить, что «сдавать» в аренду недвижимость имеют право как физические лица, в том числе без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, так и юридические лица. Форма регистрации – ИП по патенту, ИП по упрощенной декларации или юридическое лицо – влияет на размер налога, который подлежит уплате.

Рассмотрим первый случай, когда недвижимость сдает физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индвидуального предпринимателя.

В соответствии статьи 35 Предпринимательского кодекса РК государственная регистрация физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица, заключается в постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов по месту нахождения, заявленному при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В свою очередь, доход, полученный от сдачи в аренду имущества, относится к имущественному доходу физического лица. Сумма налога составляет 10% от суммы дохода. Главное в этом случае вовремя оплачивать налог не позднее 10 рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу, то есть 31 марта следующего года».

Конечно, путано. Но человек имеет право просто задекларировать имущественный доход и оплатить десятую часть от этой суммы.

Это еще раз к вопросу о том, что у граждан все-таки имеется право не регистрировать ИП.

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Информация о необходимости регистрировать ИП, чтобы сдавать свою недвижимость в аренду, гуляет по просторам интернета и в социальных сетях уже не первый месяц.

Журналистам это интересно – можно штамповать «сенсации» со скоростью света. Выгодно это и государственным органам, в чьи обязанности входят сбор налогов и отчеты о развитии предпринимательских инициатив в стране.

И только потенциальным арендодателям это лишняя головная боль и дополнительные затраты. Зарегистрировать ИП достаточно просто, пять минут, и дело, казалось бы, в шляпе.

Но этот статус неформальный. Нужно вести бухгалтерию, регулярно сдавать отчеты в налоговую службу, и, кстати, кроме налога на имущественный доход выплачивать все социальные налоги. Это к вопросу о том, на что «подписывает» комитет по государственным доходам наше население.

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И еще минуточку внимания! Это к вопросу о том, как решается коллизия с получением арендной ренты в других странах.

В той же Испании, чтобы сдавать в аренду свое жилье, нужно получить туристическую лицензию. Совершенно бесплатно. Но к концу налогового периода следует отчитаться по полученным доходам. Из этих доходов, кстати, вычитаются все затраты, понесенные на содержание жилья: коммунальные расходы, оплата общих целевых взносов на содержание общей инфраструктуры (так называемые comunidad), налог на недвижимость. В итоге это чисто символические, посильные для исполнения суммы.

Но вопрос о конфискации имущества не стоит – если человек не оплачивает налог, следуют большие штрафы, вплоть до нескольких десятков тысяч евро. Поэтому все предпочитают чистые схемы. И живут спокойно.

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Кстати, Комитет госдоход вопрос конфискации имущества не комментирует. Это компетенция судебных органов. Зато юристы комментируют. В том духе, что все может быть…

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