В Алматы открылась школа медицинского туризма в Казахстане

Астана. 27 сентября. КазТАГ — В Алматы в рамках Всемирного дня туризма открылась школа медицинского туризма в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта РК.

«Сегодня в Алматы состоялось открытие школы медицинского туризма в Казахстане — беспрецедентного проекта, главной целью которого является установление стандартов для отдельных лиц и организаций, участвующих в секторе медицинского туризма для дальнейшего развития качественных услуг», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как отмечают представители турбизнеса, рост конкурентной среды на рынке медицинского туризма диктует повышение уровня качества и снижение цен на такие услуги, а на рынке появляются все новые страны, готовые их предложить.

«Для Казахстана активное развитие медицинского туризма позволит клиникам повысить качество услуг и привлечь поток зарубежных пациентов», — подчеркивается в сообщении.

Указывается, что данный вопрос детально обсуждался на семинаре от экспертов Ассоциации агентств медицинского туризма, посвященном развитию медицинского туризма в Казахстане.

Также в рамках Дня туризма в Астане открылась 14-я казахстанская международная туристская выставка «Astana leisure 2017», на которой ожидается более 1,5 тыс. посетителей и участие более 100 компаний из 11 стран мира.

«Профессионалы турбизнеса из Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Египет, Казахстана, Южной Кореи, России, Словении, Таиланда и Украины представили актуальные туристические направления и новинки осенне-зимнего сезона 2017. В рамках выставки прошло обсуждение важнейших аспектов развития отрасли и открывающая новые возможности международного сотрудничества», — отмечает ведомство.

В рамках деловой программы Всемирного дня туризма МКС РК провело республиканское совещание по вопросам развития туристской отрасли. На совещании обсуждены этапы разработки и внедрения современных высокоэффективных и конкурентоспособных туристских продуктов, которые будут обеспечивать условия для развития туризма как сектора экономики, дальнейшего международного сотрудничества в области туризма и интеграции в систему мирового рынка.

«В рамках деловой программы участники и посетители выставки «Astana leisure 2017» получат уникальную возможность наладить новые бизнес-контакты, заключить контракты с международными и казахстанскими туристическими компаниями, а также узнать и поделиться инновациями в сфере туризма», — отмечает пресс-служба.