Запасов авиакеросина в Казахстане хватит на 15 дней — минэнерго

Астана. 28 сентября. КазТАГ – Нургуль Жигер . Совокупных запасов авиакеросина хватит для покрытия потребностей отрасли в течение 15 дней, сообщил директор департамента развития нефтяной промышленности министерства энергетики РК Куаныш Кудайбергенов.

«Совокупных запасов (авиакеросина – КазТАГ) хватает для покрытия потребностей отрасли примерно на 15 дней. Кроме того, с министерством энергетики Российской Федерации на ежедневной основе проводится работа по организации импорта топлива в Казахстан», — сказал К. Кудайбергенов на брифинге в четверг.

По его словам, уже поставлено из России в Казахстан 18 тыс. тонн с начала сентября, готовится к отгрузке дополнительно еще 8 тыс. тонн авиакеросина. Кроме того, в запасе есть около 23 тыс. тонн этого топлива.

Он также сообщил, что Шымкентский нефтеперерабатывающий завод работает на максимальной загрузке, что дает дополнительно 10-12 тыс. тонн авиакеросина в месяц.

«Мы не видим предпосылок для остановки авиарейсов», — заявил К. Кудайбергенов.

Как сообщалось, в минувший понедельник авиакомпания Air Astana заявила об угрозе регулярному авиасообщению в Казахстане якобы из-за сокращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского НПЗ.

Однако это заявление компании опровергли в минэнерго РК. Как пояснил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, во-первых, никаких капремонтов, которые повлияют на остановку Шымкентского НПЗ, не предполагается.

Во-вторых, в Казахстане рассматривают вопрос о переходе на альтернативное авиатопливо Jet A-1, что позволит избежать зависимости от импорта авиатоплива из одной только России.