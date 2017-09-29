Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут производиться только ежемесячно с 2018 г.

Алматы. 29 сентября. КазТАГ — Пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) будут производиться только ежемесячно с 1 января 2018 года, сообщила пресс-служба ЕНПФ.

«Если сейчас пенсионные выплаты осуществляются по установленному графику, выбранному получателем, — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, то начиная с 1 января 2018 года пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов будут осуществляться только ежемесячно», — говорится в распространенном сообщении.

Как поясняется, это вводится «в целях повышения эффективности пенсионной системы, в том числе увеличения размера совокупных пенсионных выплат за счет бюджетных средств и за счет накопительной пенсии».

«Другими словами, вкладчик, выходя сейчас на заслуженный отдых, будет ежемесячно получать пенсию из государственного бюджета и выплаты из ЕНПФ за счет пенсионных накоплений. В перспективе с уменьшением и прекращением получения солидарной пенсии такие выплаты для вкладчика станут ежемесячным источником дохода. И здесь уже только от самого вкладчика зависит, каков будет размер его ежемесячных выплат», — пояснили в фонде, отмечая важность обязательных пенсионных отчислений.

«Следует также отметить, что периодичность пенсионных выплат, производимых на ежемесячной основе, соответствует международным стандартам», — указали в ЕНПФ.

«Получить пенсионные накопления «единовременно» смогут только те лица, у которых общая сумма пенсионных накоплений не превышает 12 минимальных пенсий (374 940 тенге)», — заключили в пресс-службе фонда.

ЕНПФ открыт в августе 2013 года. Учредителем и единственным акционером фонда является правительство РК в лице комитета госимущества и приватизации министерства финансов РК. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк РК.

С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент РК.