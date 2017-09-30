37-я сессия Совета по правам человека ООН будет посвящена положению детей в Сирии

Алматы. 30 сентября. КазТАГ — В пятницу в Женеве в рамках 36-й сессии Совета по правам человека ООН была принята резолюция в области прав человека в Сирии, сообщает центр новостей ООН.

«В период с 11 по 29 сентября ее участники (сессии – КазТАГ) рассмотрели около 100 докладов, подготовленных специальными докладчиками и экспертами. Они одобрили 33 резолюции, касающиеся защиты политических, экономических и культурных прав, а также ситуации в отдельных странах. 27-ю голосами «за» при 7-ми «против» и 13-ти воздержавшихся в Совете была принята резолюция о положении в области прав человека в Сирии», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что в своей резолюции государства-члены Совета призвали «укрепить общенациональный режим прекращения огня», обеспечить беспрепятственный, немедленный и безопасный доступ к гуманитарной помощи и добиться освобождения лиц, содержащихся под стражей. Они приветствовали деятельность независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии.

«Совет постановил в ходе своей 37-й сессии провести дискуссию, посвященную положению детей в Сирии», — указывается в сообщении.

Также члены Совета решительно осудили продолжающиеся систематические, массовые и грубые нарушения и ущемления прав человека и все нарушения норм международного гуманитарного права сирийскими властями и связанными с ними вооруженными формированиями. Они осудили неизбирательное применение сирийскими властями тяжелого оружия и использование бомбовых ударов с воздуха, в том числе с применением кассетных боеприпасов, зажигательного оружия, баллистических ракет и бочковых бомб.

Против принятия этой резолюции проголосовали Боливия, Бурунди, Китай, Куба, Ирак, Филиппины и Венесуэла. Среди воздержавшихся — Кыргызстан, Индия и Монголия.

В резолюции Совет выразил глубокую обеспокоенность по поводу выводов, включенных комиссией по расследованию в ее доклад по Алеппо. Они свидетельствуют о том, «что наступление на восточные районы Алеппо во втором полугодии 2016 года сопровождалось серьезными нарушениями прав человека и норм международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта, в частности, сирийскими властями и их союзниками, в том числе удар по Урум-эль-Кубре».

По мнению комиссии, во многих случаях эти нарушения были равносильны военным преступлениям. Члены Совета с серьезной обеспокоенностью отметили применение зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, в результате которого погибло около 100 человек, и иприта в Умм-Хоше 16 сентября 2016 года.

Совет ООН также решительно осудил террористические акты в Сирии, совершаемые в отношении гражданских лиц так называемым Исламским государством Ирака и Леванта (ИГИЛ) и фронтом «Ан-Нусра».

Кроме того, члены Совета решительно осудили разрушение и уничтожение культурного наследия Сирии, в частности разрушение объектов культурного наследия в Пальмире и Алеппо.

«На этой сессии Совет ООН по правам человека продлил мандат комиссии по расследованию событий в Бурунди и мандат независимой международной миссии по Мьянме», — отмечается в сообщении.

Совет по правам человека является органом Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не меньше трех раз в год. При этом решение о создании Совета ООН по правам человека вместо одноименной комиссии было принято на Саммите в ООН в 2005 году. В составе Совета по правам человека — 47 государств. У группы восточноевропейских государств в этом органе 6 мест. В 2017 году эта группа представлена в Совете Албанией, Венгрией, Грузией, Латвией, Словенией и Хорватией. У Азии и Африки — по 13 мест, у Латинской Америки — 8 и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль, — 7 мест.