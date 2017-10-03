Алматы. 3 октября. КазТАГ — Интернациональный экипаж управлял упавшим в Алматинской области самолетом санавиации, следует из сообщения комитета гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.

«Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана. На борту кроме экипажа было два медицинских работника. Всего на борту с экипажем было пять человек», — говорится в сообщении, опубликованном на странице комитета в соцсети во вторник.

Как напомнили в КГА, 3 октября через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 Авиакомпании East Wing, выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент.

«Воздушное судно Ан-28 производства Польши, регистрационный номер UP – A2807, год выпуска — 1990 (27 лет), максимальный взлетный вес — 5690 кг», — уточнили в комитете.

Также в информации отмечается, что сотрудники управления по расследованию авиационных происшествий департамента по расследованию на транспорте МИР РК в течении часа после поступления информации об авиационном событии выехали на место происшествия.

Напомним, самолет Ан-28 пропал с радаров в 18.47 в 28 км от Алматы. Связь с бортом отсутствовала. Начались спасательно-поисковые работы, к месту предполагаемого крушения самолета выехали подразделения КЧС МВД.

Прибыв на место авиакатастрофы, они потушили горящий самолет и констатировали гибель всех пятерых находившихся на борту Ан-28.