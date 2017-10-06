Война Миров. Референдум-карнавал по-каталонски

Испания оказалось в жерновах между институтами Европейского союза и сепаратизмом своих регионов

Даже такой эталонный интеграционный проект как Европейский союз не лишен очевидных издержек. На современном этапе главными жертвами Объединенной Европы становятся национальные государства. Логика центральной власти строящегося европейского сверхгосударства органично воспринимает центральную власть в Брюсселе и различные муниципалитеты на местах. А вот национальные государства в лице той же Испании становятся лишним звеном с непонятными функциями и полномочиями. Великобритания на этой почве даже устроила брексит. А вот Мадриду, судя по всему, бежать некуда. Каталония же хочет от него отделиться, но остаться в Евросоюзе.

Есть какая-то ирония Истории в том, что Мексика выступает за «единую Испанию, в которой все чувствуют себя включенными». В первой четверти XIX века Мексика в большой компании других новых независимых государств сама отложилась от испанской короны, как задолго до этого Голландия.

Испания давным-давно пережила эру своего впечатляющего могущества. Франсиско Писарро 16 ноября 1532 года пленил в Кахамарке Атауальпу и вскоре получил крупнейший в истории выкуп в обмен на обещание свободы. А 3 июля 1898 года флот США уничтожил испанскую эскадру у Сантьяго-де-Куба, после чего военно-морской флаг страны, впервые прибывший с кораблями Колумба в 1492 году, перестал бороздить воды Нового Света. В XX веке Мадрид утратил свои скромные владения в Африке (кроме Сеуты и Мелильи).

Проведенный 1 октября 2017 года референдум о независимости Каталонии поставил вопрос о том, до какой степени вообще в состоянии сокращаться Испания. Королевство Испания фактически сложилось из династийного брака между Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской в 1469 году. И если Гранадский эмират завоевали в 1492 году, ознаменовав этим завершение реконкисты, а Южную Наварру захватили в 1512 году, то Каталония, как составная часть королевства Арагон – это «коренные» земли королевства Испания.

Нервная реакция Мадрида, который по евросоюзовским стандартам явно «пережестил» в силовом противоборстве незаконному волеизъявлению каталонцев, во многом объясняется фундаментальностью проблемы для испанской государственности. Каталония – это не только часть каркаса испанской государственности. Здесь 16% населения и 23-25% ВВП (смотря по какой методике считать). Кстати, каталонский сепаратизм как раз и набрал обороты во время экономического кризиса последних лет, в который погрузилась испанская экономика. Региону-донору в тягость исполняемая роль. До этого момента главным инструментом противостояния центру со стороны Каталонии были футбольные матчи «Барселона» – «Реал» (Мадрид).

Карлес Пучдемон, президент женералитета (правительства) Каталонии, считается упертым сторонником независимости данной исторической области. Право на референдум обосновывается международными нормами о праве на самоопределение и ссылкой на то, что в конституции Испании прописано верховенство международных законов над национальными. Правда, безбашенным политиком его явно не назовешь. Сначала он обещал в течение 48 часов определиться по вопросу, будет ли Каталония объявлять о своей независимости в одностороннем порядке. Потом Пучдемон стал анонсировать независимость «в ближайшие дни».

Все указывает на то, что активность Барселоны на пути создания независимого государства сдерживает холодная реакция Брюсселя. Символично, что нынешняя Бельгия, чья столица одновременно является административным центром Евросоюза, в свое время была Испанскими Нидерландами. То есть, когда Голландия распрощалась с властью испанской короны, Бельгия еще продолжительное время оставалась под контролем Мадрида. Расчет на то, что из столицы бывшей испанской провинции поддержат государственный статус другой испанской провинции, не оправдался. И пусть поначалу еврофункционеры из Брюсселя делали противоречивые заявления, в конце концов ЕС определился и официально высказался за целостность Испании.

Каталония, отделяясь от Испании, связывает свое будущее с членством в Евросоюзе. Перед глазами яркий пример Чехословакии. Когда-то Чехия и Словакия составляли единое государство со столицей в Праге, а теперь каждая из них имеет собственную табличку на заседаниях Объединенной Европы. Но здесь требуется одно важное уточнение: в ЕС Чехия и Словакия входили уже будучи самостоятельными государствами.

В свое время Европейский союз поддержал целостность Великобритании, заявив, что если Шотландия выйдет из Соединенного королевства, то ей придется полностью пройти всю процедуру вступления в ЕС. В итоге на референдуме победили противники независимости Шотландии. А вот сама Великобритания потом устроила брексит, то есть проголосовала за выход из Евросоюза. На этой почве многие полагали, что Брюссель поддержит независимость Каталонии, чтобы Мадрид потом чего-нибудь не выкинул.

Однако Испании по большому счету выходить некуда. У центрального правительства на фоне общеевропейских структур полномочий совсем немного. Например, членство в зоне евро лишает маневра во многих финансовых вопросах. Осталась разве что своя армия, но если Евросоюз пойдет по пути дальнейшей интеграции, то и вооруженные силы у стран-членов ЕС будут общие. Фактические национальные государства превратились в пятое колесо государственности Объединенной Европы. Они становятся лишними на линии Брюссель – местное сообщество, которая самодостаточна в своем двоичном виде. Испания здесь не исключение.

Когда Испания участвовала в Тридцатилетней войне, в 1640 году от нее одновременно попытались отложиться Португалия (до этого 60 лет находилась в унии с Испанией, оформленной в период правления Филиппа II) и Каталония. Португалия достаточно быстро вновь стала независимым государством, а вот восстание жнецов (Сегадорское восстание), на 12 лет восстановившее каталонскую государственность, Мадрид в конце концов подавил. Правда, воевать испанцам пришлось главным образом с французами, которые активно поддерживали каталонцев и под это дело присоединили себе Руссильон – северная часть исторической Каталонии.

Теперь на дворе XXI век. Есть Евросоюз и НАТО, правила жизни и политические стандарты Объединенной Европы. А Песня жнецов является гимном Каталонии. Получается, что прошлое не умирает – оно даже не прошлое.

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