Лидеры СНГ приняли решение об адаптации объединенной ПВО к задачам космической обороны

Алматы. 11 октября. КазТАГ — Президенты стран СНГ подписали по итогам саммита в Сочи 18 документов, сообщает ТАСС.

«В перечне подписанных документов значатся решения «О концепции сотрудничества государств СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «О концепции сотрудничества государств СНГ в противодействии коррупции», «О соглашении между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории РФ Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ», — говорится в сообщении.

Еще два решения касаются сферы безопасности. Это решение «Об основных направлениях адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств СНГ к решению задач воздушно-космической обороны» и «О протоколе о порядке передачи наркотических средств, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам».

Также сообщается, что по итогам заседания принято решение об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года — Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Еще одно решение – «о заявлении глав государств о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей».

Как отмечалось на саммите, с начала 2017 года наблюдается восстановление экономической активности в странах СНГ. Объем взаимного товарооборота вырос на 25% и достиг $75 млрд.

Как уже сообщалось, председательство в СНГ в 2018 году переходит к Таджикистану. В связи с этим очередной саммит Содружества пройдет в Душанбе в октябре 2018 года.