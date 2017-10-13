Израиль вслед за США объявил о выходе из ЮНЕСКО

Алматы. 13 октября. КазТАГ — Израиль вслед за США заявил о выходе из состава ЮНЕСКО, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал в четверг указание МИД подготовить выход страны из Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вместе с США», — говорится в сообщении канцелярии главы правительства Израиля в четверг.

Как отмечается, 12 октября Вашингтон назвал ЮНЕСКО «антиизраильской» организацией из-за включения в ее состав Палестины.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение США «смелым и моральным». Между тем глава ЮНЕСКО Ирина Бокова охарактеризовала шаг Вашингтона и Тель-Авива как «потерю в семье ООН».

В настоящий момент ЮНЕСКО со штаб-квартирой в Париже насчитывает 195 членов. Данное учреждение ООН было создано в 1945 году 37 странами.

Как сообщалось ранее, США выходят из состава ЮНЕСКО, учреждения ООН по вопросам науки и культуры. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года