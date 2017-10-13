Казахстану рекомендовали использовать опыт Грузии в сфере воспитания сирот в учреждениях семейного типа

Астана. 13 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . Использовать опыт Грузии в сфере воспитания сирот в учреждениях семейного типа рекомендовала Казахстану руководитель союза социальных работников Республики Аджария (Грузия) Нино Цецхладзе.

«Мы меняли все в корне – содержание, членов комиссии по несовершеннолетним и статус соцработника. В конце реформы мы поняли, что наиболее эффективно передать все альтернативные услуги для детей в неправительственные организации. Это также выгодно экономически», — сказала Н. Цецхладзе в пятницу в мажилисе на заседании, посвященном необходимости внесения законодательных поправок по вопросам деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка.

По ее словам, реформа в этом направлении в Грузии, и в частности, в Аджарии началась в 2000 году, когда была разработана специальная госпрограмма. На сегодня в Аджарии осталось лишь 2 больших детских дома, где находятся только дети с ограниченными возможностями.

«У нас в Грузии совсем нет закрытых учреждений ни для каких детей: ни для детей, имеющих конфликты с законом, ни для детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Все учреждения у нас открыты, и работа с каждым ребенком ведется индивидуально. Все здоровые дети находятся только в альтернативных услугах. Таким образом, уменьшилось количество детских учреждений», — указала спикер.

При этом Н. Цецхладзе уточнила, что в Грузии всего одна спецшкола, но туда попадают дети, прошедшие весь путь (дома семейного типа — фостер-семьи — спецшколы — КазТАГ).

«Спецшкола одна, она открытая и прошла всю трансформацию. Результаты реформы: закрыты все детские учреждения, кроме двух. Главная наша цель — все дети должны воспитываться в семьях» — подчеркнула Н. Цецхладзе.

В рамках реформы были образованы несколько видов фостер-семей.

Согласно опыту патронажных семей в Грузии, дети от нуля до десяти лет сразу попадают в фостер-семьи, которые делятся на неотложные фостер-семьи и родственные. Оплата, соответственно, разная. В неотложных — ежедневная оплата, в родственных – раз в месяц. Как отмечается, в Грузии несколько видов фостер-семей, причем все они сертифицированы, связаны официальным договором с правительством, получают свою зарплату.

«Все дети у нас попадают только в фостер-семьи. В семейных домах у нас дети и с девиантным поведением, и с ограниченными возможностями, и просто попавшие в трудную жизненную ситуацию. Еще одна форма — дома семейного типа, которая больше всего оправдала себя, в таких домах больше всего детей», — перечислила Н. Цецхладзе.

Вместе с тем руководитель союза добавила, что работать по этой госпрограмме очень выгодно, так как она составляется на год и можно постоянно менять бюджет, услуги, и подход. Кроме того, постоянно идет подготовка соцработников, продолжают функционировать 8 школ с пансионным обслуживанием для детей со специальными образовательными потребностям.

Н. Цецхладзе считает, что в Казахстане власти могли бы перенять опыт Грузии в плане воспитания сирот в учреждениях семейного типа, тем самым решив проблему детских домов.