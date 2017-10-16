Алматы. 16 октября. КазТАГ — Казахстан вернул Кыргызстану 105 тонн пищевой продукции за неделю в связи с усилением ветеринарного и фитосанитарного контроля на границе, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«С 10 октября усилен ветеринарный контроль на казахстанско-кыргызской границе. В настоящее время на 6 пограничных ветеринарных постах задействовано 32 инспектора. Также дано указание по усилению контроля и надзора в пунктах назначения по выявлению во ввезенной кыргызской продукции запрещенных и загрязняющих веществ (антибиотики, микроорганизмы, соли тяжелых металлов)», — говорится в сообщении МСХ в понедельник.

Как уточняется, с момента усиления фитосанитарного контроля в пунктах контроля и назначения досмотрено 117 грузовых автомашин с подкарантинной продукцией общим весом более 821,4 тонны, 332 м.куб (пиломатериалы). Из них на границе досмотрено 93 автомашины – 650,4 тонн продукции, 332 м.куб., в пунктах назначения — 24 автомашины (172 тонны продукции).

«Выявлено 15 фактов нарушений. В отношении них приняты следующие меры: по 14 фактам – груз возвращен в Кыргызстан, в т.ч. по 1 факту выявлен карантинный объект Червец Комстока. (…) Общий вес возвращенной продукции – 105,1 тонн. Общая сумма штрафов – 68 тыс. тенге», — указали в минсельхозе.

В частности, 13 октября «на посту «Карасу» задержана одна машина с колбасной продукцией ТОО «Риха» (Шуская область) с нарушениями оформления ветеринарного сертификата (не все товарно-транспортные накладные указаны в ветеринарном сертификате № KG 0883-00000047 от 12.10.17) – наложен штраф в размере 226 900 тенге (100 МРП), груз возвращен».

По данным МСХ, в настоящее время в списке предприятий, имеющих право поставлять свою продукцию в Казахстан, состоит 25 кыргызских предприятий (реестр предприятий ТС), из которых: 15 — молокоперерабатывающих; 8 — рыбоперерабатывающих; 2 производителя готовой мясной продукции.

На сегодняшний день в отношении 5 кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан (ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции).

В отношении отдельных видов продукции 2-х кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль (пробы от каждой партии продукции направляются на лабораторные исследования).