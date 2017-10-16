Астана. 16 октября. КазТАГ – В ближайшие три дня в трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за похолодания и сильного дождя, сообщает РГП «Каззгидромет».

«Днем 17 октября в Кызылординской области ожидается дождь, местами сильный, 18 октября – дождь, местами сильный, с переходом в мокрый снег. Ветер западный местами 15-20, порывы 23 м/с. Днем 18 октября ожидается резкое понижение температуры до +5+10, местами +15», — говорится в прогнозе синоптиков в понедельник.

Также 18 октября, ночью 19 октября в Южно-Казахстанской области ожидаются осадки. Согласно прогнозу, днем 18, ночью 19 октября пройдет дождь, местами сильный, с переходом в мокрый снег. 18 октября ветер юго-западный 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. Между тем ожидается резкое понижение температуры днем 18 октября до +5+15.

«Днем 18, ночью 19 октября в Жамбылской области ожидается дождь, местами сильный, а также юго-западный ветер местами 15-20 м/с, порывы 23-28, на юго-западе области более 30 м/с. Кроме того, ожидается резкое понижение температуры днем до +7+15

Вероятность шторма 90-95%