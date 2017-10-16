Алматы. 16 октября. КазТАГ — Союз журналистов Казахстана стал участником форума в Китае, передает Silkroadnews.

В Пекине состоялся форум журналистских организаций «Один пояс — один путь», в котором участвовали представители 27 стран, в том числе из Казахстана, Беларуси, Украины, России, Индонезии, Болгарии, Сенегала и Мексики.

Казахстан на форуме представляет ответственный секретарь Союза журналистов Баян Рамазанова, которая отметила важность проведения форума в преддверии 19-го съезда КПК, который состоится 18 октября в Доме народных собраний.

Ответственный секретарь Союза журналистов в своем выступлении рассказала о тесных узах дружбы и сотрудничества между двумя странами и о создании председателем Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаевым 7 информационных агентств, в том числе и Silkroadnews.

Вице-председатель Всекитайской ассоциации журналистов выразила пожелание, чтобы на следующий год Казахстан представлял глава Союза журналистов С. Матаев.

Участники форума поблагодарили организаторов за теплый прием и прекрасные инициативы. Председатель Всекитайской ассоциации журналистов, в свою очередь, высказал пожелание, чтобы «форум был не китайским соло, но дружным хором всех стран-участниц».

Напомним, в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу «Один пояс — один путь», в том числе для укрепления обмена в области международной журналистики. Данный форум призван работать на основе мирного сотрудничества, открытости и взаимной выгоды, посредством семинаров, тренингов, репортерской деятельности, учреждения премий журналистам.