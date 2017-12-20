Делистинг РД КМГ может помочь в снижении общего долга группы КМГ — Fitch

Алматы. 20 декабря. КазТАГ — Согласно заявлению рейтингового агентства Fitch Ratings, делистинг АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) может помочь в снижении общего долга нацкомпании «КазМунайГаз» (НК КМГ).

«Предлагаемые меры по выкупу доли акционеров, не владеющих контрольным пакетом акций, и делистингу АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», на 63% являющегося дочерним предприятием АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (НК КМГ, BBB-/стабильный), должны способствовать улучшению финансовой гибкости НК КМГ за счет наделения ее полным доступом к денежным потокам и резервам денежной наличности РД КМГ. Использование дополнительной денежной наличности для сокращения высокой долговой нагрузки группы могло бы в некоторой степени послужить в помощь кредитной ситуации НК КМГ», — говорится в сообщении Fitch.

Как напоминают аналитики, 8 декабря 2017 года РД КМГ объявила о единогласном одобрении ее советом директоров запуска условного тендерного предложения на выкуп находящихся в обращении глобальных депозитарных расписок (ГДР) по цене $14 за ГДР.

«НК КМГ оценивает общую стоимость всех выпущенных ГДР и акций, которые в конечном итоге будут выставлены на открытом рынке, на уровне $1,95 млрд, что вполне перекрывается неограниченным балансом наличности и депозитов, оцененным в $3,9 млрд по состоянию на 30 сентября 2017 года. РД КМГ практически не имеет задолженности и является источником значительной части прибыли группы с примерно четвертью консолидированного показателя ЕBITDA за 9 мес. 2017 года», — утверждают аналитики Fitch.

По их информации, полное участие в предложении, как ожидается, наделит НК КМГ правом на 100% дивидендов, выплаченных РД КМГ после выкупа.

«Мы ожидаем, что группа будет наращивать значительную долю оставшихся денежных средств в РД КМГ. При использовании этих притоков для снижения доли заемных средств нескорректированная общая сумма, включая предоплаты по нефти, может сократиться до уровня ниже $11 млрд к концу 2018 года, от уровня нашего прогноза в $12 млрд и уровня в $16 млрд по состоянию на 30 сентября 2017 года. В некоторой степени это поддержит слабый финансовый профиль группы», — поясняют в Fitch.

«Мы также считаем, что НК КМГ увеличит степень контроля над РД КМГ в случае внесения в свой устав поправок, прописанных в тендерном предложении. Потенциально это может привести к усилению операционной интеграции РД КМГ внутри группы НК КМГ и достижению большей согласованности интересов между НК КМГ и РД КМГ», — полагают эксперты.

«Мы рассматриваем НК КМГ по нисходящей модели — на одну ступень ниже Казахстана (BBB/стабильный), что отражает сильные стратегические и операционные взаимосвязи. Кредитный профиль НК КМГ рассматривается как слабый. (…) Поддержка, которую мы учитываем в рейтинге НК КМГ, включает в себя ожидания того, что в среднесрочной перспективе Казахстан будет управлять НК КМГ с финансовым профилем, наделяющим ее некоторой устойчивостью к резким изменениям цен на нефть», — заключается в информации.