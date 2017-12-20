Трудовой мигрант – это в первую очередь ресурс, а не проблема

Люди требуют принципиально иного подхода, чем рыбы, куры или коровы. «Хомо сапиенс» – ничего не попишешь

«Единый рынок труда относится к недооцененным успехам Евразийского союза, – считает Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба ОФ «Мир Евразии». – Кто знает, сколько бы у нас произошло цветных революций, если бы вся рабочая сила оставалась на местах своего проживания и не находила себе применения?». «Миграция сплачивает интеграцию – не подрывает», – подчеркнул Замир Каражанов, политолог. Тема декабрьского заседания называлась «Единый рынок труда и развитие интеграционных процессов в сфере миграции: тенденции и новые возможности».

«Если мигрант легальный, почему его на трассе останавливает полиция?» – задал естественный вопрос Адиль Каукенов, востоковед. В качестве «вечного примера» он привел ситуацию на посту в Жамбылской области в том месте, где на ее административную территорию заходит трасса Алматы – Бишкек. Оказалось, что почти все участники дискуссии в большей или меньшей степени знакомы и с названным постом, и с многолетней устоявшейся полицейской практикой.

«Какая польза от электронной биржи труда ЕАЭС, если поехавший на работу человек будет постоянно сталкиваться с полицией? Или если его будут ненавидеть местные жители, а он в ответ их? – расставил акценты г-н Каукенов. – Нужно убрать из ментальности, что мигрант – это нарушитель закона». Потом он рассказал еще одну поучительную историю. Для ремонта в квартире Адиль Каукенов нанял алматинских строителей. Уже на следующий день их работы стук молотков привлек участкового полицейского. Увидев казахстанские удостоверения личности «страж порядка» ушел расстроенный.

«Казахстан одновременно и принимающая, и отправляющая трудовых мигрантов страна. Пестрая ситуация по регионам: одни доноры рабочей силы, другие – реципиенты, – обрисовал позиционирование республики Эдуард Полетаев. – Алматы, Астана и Запад Казахстана в основном принимают рабочую силу, а северные и восточные области, приграничные с Россией, экспортируют труд на российский рынок». По данным 2017 года в Российской Федерации одномоментно работали 10-13 млн трудовых мигрантов, что составляет порядка 13% всего трудоспособного населения. Цифра весьма внушительная.

«Пердуктер» – это женщины, которых мужья покинули на долгосрочный период; фактически «брошенки», – объяснила термин из новой жизни Таджикистана Ирина Черных, доктор исторических наук. «Мы наблюдаем изменение социального пространства ЕАЭС в связи с миграционными процессами», – указала она. Таджикистан формально в Евразийский экономический союз не входит, однако узами трудовой миграции связан с ним очень сильно. Г-жа Черных считает неправильным рассматривать миграцию больше как угрозу, на ее взгляд, это в первую очередь возможность.

Требуется изменение дискурса миграции. Нужны не карательные меры, а психологические и специальная инфраструктура. «Люди едут туда, где лучше условия. Какой смысл менять шило на мыло?» – подчеркнула Ирина Черных. Исследователь поделилась данными по трудовой миграции медиков и студентов-медиков. В Медицинской академии имени Ахундова (Кыргызстан) из 28-ми учебных групп (12-15 человек в каждой) второго курса 27 обучаются на русском языке. «Этнические киргизы выбирают русский язык обучения как более удобный для эмиграции», – объяснила г-жа Черных наблюдаемую картину. В Казахстане эмиграция медиков не такая массовая (в 2016 году на ПМЖ в Россию выехало 800 медработников), однако многие из регионов республики хотят ехать работать в Астану, поскольку там сосредоточены большие клиники. Вообще же отрицательное миграционное сальдо (уезжают больше, чем приезжают) у РК с 2012 года.

«Если мы управляем трудовой иностранной иммиграцией, то нужно управлять и эмиграцией», – предложил Андрей Чеботарев, политолог. С данной идеей большинство участников экспертного клуба не согласились. В первую очередь из-за общего качества системы государственного управления и компетенций чиновников. «Мы часто пытаемся регулировать те вещи, которые не просто трудно регулировать, но и невозможно, – отметил Евгений Пастухов, заместитель главного редактора журнала «Центр Азии». – Казахстан одна из самых активных в плане миграции стран (как внешней, так и внутренней)».

«В 90-ые годы мы пережили практически миграционную катастрофу – ушло так много жителей, что пропали целые города (Аркалык, например)», – напомнил Бекнур Кисиков, президент Евразийской ассоциации франчайзинга. Поэтому он за «очеловечивание мигранта» (так выразился Евгений Пастухов). «Слова «мигрант», «гастарбайтер» должны получить декриминализованный облик. Хэдхантеры давно работают по электронным каналам и механизмам. В конце концов, мы живем в постиндустриальном обществе», – акцентировал г-н Кисиков.

«Мы имеем набор деклараций, которые внутренне противоречивы и нет стратегически принятого решения», – подчеркнул Рустам Бурнашев, политолог. Таджики – это не ЕАЭС, хотя к ним применяются те же самые термины. Из-за этого киргизы попадают в ситуации, в которых они по идее не должны оказываться как члены единого рынка труда. «Не всегда едут оттуда, где хуже. Да и «хуже» надо уточнять. Ведь не все измеряется зарплатой. Есть фактор перспектив, культурных особенностей, желание посмотреть мир, воссоединение с родственниками», – отдельно выделил эксперт. «Если законы работают, то и категорию мигрантов выделять не надо. Законы должны работать», – настаивает г-н Бурнашев.

«У нас очень большая разница между законами и правоприменительной практикой, – согласился Антон Морозов, политолог. – Программы с красивыми названиями и целями, но они не работают».

Лидия Пархомчик, Евразийский научно-исследовательский институт, привела ряд цифр по Казахстану. Так, в стране около 12 млн человек трудоспособного возраста, из которых 8 млн составляет рабочая сила. При этом в 2016 году зарегистрированных работающих было на миллион меньше, чем в 1991 году. По сравнению с годом конца Советского Союза категория самозанятых на селе выросла на 1200%. «Мы еще с самозанятыми толком определиться не можем. Чем они занимаются?» – задала г-жа Пархомчик практически сакраментальный вопрос.

«С распадом СССР проблем с пенсиями не было только у силовиков. По ним новые независимые государства договорились чуть ли не на следующий день после конца Советского Союза, – обратил внимание Сергей Козлов, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец в Казахстане». – Пример показывает, что какие-то вещи эффективно регулировать можно».

«Потребность в трудовых ресурсах – это миф. Если работа хорошо оплачивается – люди найдутся. ЕАЭС сам по себе создает возможности», – заявил г-н Козлов. «Рынок – лучший регулятор», – поддержал его Евгений Пастухов. «Если не делаются специальные барьеры», – добавил Рустам Бурнашев. «Если существуют барьеры, значит, это кому-то выгодно», – в свой черед указал Владимир Павленко, PR-консультант.

Замир Каражанов сослался на премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, который сообщил, что 27% всех сделок осуществляется вне контроля государства. «Теневая экономика подрывает рынок труда и деформирует отношение к людям труда, – отметил г-н Каражанов. – В легальной экономике человек растет, в том числе профессионально. Самозанятое население – это следствие теневой экономики и неправильного государственного регулирования». Эксперт заметил, что когда чиновники, силовики и другие функционеры борются с мигрантами, то как-то забывают, что имеют дело с людьми. А люди обладают интеллектом и рядом других очень важных характеристик, которые объективно приводят к эффективному противодействию и сопротивлению давлению. В общем, фактор «хомо сапиенса» нужно обязательно учитывать.

Прозвучала идея создания единого регистра населения стран-ЕАЭС – все равно ведь идет цифровой переход. В свете поставленного вопроса «как обеспечить хорошее отношение к мигрантам?» Сергей Домнин, главный редактор журнала «Эксперт-Казахстан», предложил: «Отрегулировать права и обязанности мигрантов таким образом, чтобы они не чувствовали себя людьми второго сорта во всех случаях».

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