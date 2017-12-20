Дополнительные вливания в капитал ФПК со стороны правительства Казахстана составили $6,5 млрд

Алматы. 20 декабря. КазТАГ — Правительство предоставило АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК) дополнительный капитал в июле-сентябре 2017 года, говорится в докладе Всемирного банка об экономике Казахстана.

«В третьем квартале 2017 года правительство предоставило дополнительный капитал АО «Фонд проблемных кредитов» на сумму, эквивалентную $6,5 млрд (около 4% ВВП) для ускорения восстановления балансов банков; НБРК (Нацбанк Казахстана – КазТАГ) выделил дополнительные $2 млрд (более Т650 млрд – КазТАГ) для поддержки банков, находящихся в тяжелом финансовом положении», — говорится в последнем осеннем докладе банка.

Напомним, что в июле 2017 года Национальный банк презентовал программу по повышению финансовой устойчивости банковского сектора. Первоначально ожидалось, что помощь от регулятора получат около 15 банков второго уровня (БВУ) на сумму Т500 млрд через покупку Нацбанком субординированных облигаций, которые будут выпускать банки.

«Нацбанк намерен создать дочернюю организацию, которая будет капитализирована, ориентировочно, на 500 млрд тенге. Данная сумма будет уточняться в зависимости от проблем в фининститутах. Ожидается, что организация будет создана в августе-сентябре этого года», — заявил еще 11 июля 2017 года заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков.

По его информации, сумма программы учитывалась исходя из уровня неработающих кредитов в секторе. Однако он добавил, что указанный показатель не отражает ситуацию в финсекторе.

«Не все банки, на наш взгляд, смогут поучаствовать (в программе по повышению финансовой устойчивости банковского сектора – КазТАГ). Мы намерены в индивидуальном порядке оценивать каждую заявку от банков. Программа рассчитана на 15 лет. Однако главным периодом, по моему мнению, станет первая пятилетка, когда к фининститутам будут предъявляться требованию по формированию провизий. В целом Нацбанк будет смотреть на модель банков-участников и его прибыльность», — подчеркнул он.

Предполагалось, что банки получат средства от регулятора в августе-сентябре 2017 года.

18 октября председатель НБРК Данияр Акишев сообщил, что в рамках реализации программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора в сентябре и октябре этого года правлением Национального банка одобрено участие четырех БВУ: АО «АТФ Банк», АО «Евразийский Банк», АО «Цеснабанк» и АО «Банк ЦентрКредит». Общий объем помощи составил Т410 млрд. Из них по Т100 млрд получили «АТФБанк» и «Цеснабанк», 150 млрд — «Евразийский банк» и 60 млрд — «Банк ЦентрКредит».

При этом первоначальная сумма поддержки не учитывала возможные проблемы Bank RBK. Согласно данным О. Смолякова, только на оказание помощи этому банковскому институту будет направлено Т240 млрд.

Кроме того, в июне 2017 года государство оказало финансовую поддержку «Казкоммерцбанку» в размере Т2,4 трлн.