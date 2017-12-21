Астана. 21 декабря. КазТАГ – Осадки ожидаются в четверг в отдельных регионах Казахстана, местами возможны туманы, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, западный 3-8 м/с, температура воздуха днем -9-11.

В Алматы переменная облачность, возможны небольшие осадки, туман, ветер 0-5 м/с, 0+2.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях днем осадков не ожидается, -8-13, -10-15 и -12-17. На территории Павлодарской области местами небольшой снег, туман, -9-14.

В Карагандинской области без осадков, местами туман, -5-10. В Восточно-Казахстанской области местами снег, туман, -3-8.

В Жамбылской и Кызылординской областях синоптики прогнозируют погоду без осадков, +1+6 и -4-9. В Южно-Казахстанской области местами осадки, туман, гололед, днем воздух прогреется до +5. В Алматинской области местами осадки, -2+3.

В Мангистауской и Актюбинской областях осадков не ожидается, +1+6 и -5-10. В Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами снег, 0-5 и -5-10.

В ближайшие сутки на водных объектах Казахстана продолжится процесс ледообразования, в связи с чем на р. Сырдарья, на отдельных реках юго-востока и востока республики возможны подъемы уровней воды.