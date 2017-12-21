Президент Польши подписал грозящие санкциями ЕС законы о реформе суда

Алматы. 21 декабря. КазТАГ — Судебная реформа в Польше будет проведена несмотря на обещание Европейской комиссии ввести против Варшавы санкции, сообщает РБК.

«Я принял решение подписать эти законопроекты — о Национальном суде и Верховном суде», — сообщил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции.

Ранее в среду Еврокомиссия (ЕК) впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда, которая может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС, сообщает ТАСС.

«Как сообщил первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, теперь по 7-й статье договора о ЕС Варшава может быть лишена права голоса в Совете сообщества», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на минувшей неделе парламент Польши принял президентские законы о реформе национального судебного совета страны и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться на четырехлетний срок сеймом, а не в судебной среде, как это делалось ранее. Каждая фракция сможет предложить 9 кандидатов. Верховный суд получит право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.

«Польская судебная реформа вызвала беспокойство во многих европейских столицах, а также в Еврокомиссии, которая запустила в отношении республики официальное расследование. В июле одобрение в сейме (нижней палате) и сенате (верхней палате) Польши судебной реформы вызвало акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны. Тогда президент отказался их подписывать, разработав собственные проекты законов», — напоминает агентство.