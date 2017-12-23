Авиарейсы KLM в Казахстан были убыточными с 2008 г., в среднем на $1,6 млн за сезон

Астана. 23 декабря. КазТАГ — Высокий уровень конкуренции и экономическая ситуация стали основными факторами, повлиявшими на решение авиакомпании KLM прекратить полеты в Казахстан, заявили в комитете гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию РК.

«Решения авиакомпаний, в том числе и KLM, приостановивших свои полеты в нашу страну за последние годы, обусловлены экономическими причинами и не зависели от регулятивных факторов», — говорится в сообщении комитета на его странице в соцсети.

«По информации авиакомпании KLM, авиарейсы в Казахстан являются нерентабельными для компании с 2008 года, принося в среднем за один сезон $1,6 млн убытков. Даже учитывая очень высокий уровень загрузки в летний сезон 2017 года, составивший свыше 90% загрузки, авиакомпания KLM закончила данный период с отрицательным финансовым результатом. В мировой практике авиарейсы с средней загрузкой выше диапазона 65-70% выходят на точку безубыточности», — отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что основными причинами изменения программы полетов авиакомпании KLM являются: высокий уровень конкуренции на рынке «Казахстан-Европа» и агрессивная ценовая политика со стороны других перевозчиков, таких как Аэрофлот, Turkish airlines, Россия, Международные авиалинии Украины, Белавиа, WizzAir, LOT — польские авиалинии, Finair, Эйр Астана, всего 9-10 авиакомпаний, которые ориентированы на один и тот же пассажиропоток.

Кроме того, на решение KLM повлияли переход к свободно плавающему курсу национальной валюты и повышение стоимости билета в тенге, а также «высокие операционные расходы авиакомпании на выполнение рейсов, в том числе и авиационного топлива».

Также сообщается, что в целом такими же экономическими причинами обусловлены решения других перевозчиков, таких как Австрийские авиалинии и «Бритиш эйр», в отношении полетов в Казахстан: все права на выполнения полетов в РК у них имеются, но приход на наш рынок ряда крупных глобальных перевозчиков, а также лоукост компаний ужесточил условия конкуренции.

Вместе с тем в КГА обратили внимание, что с начала 2017 года в Казахстане открыты 10 новых международных маршрутов, в том числе иностранными авиакомпаниями (Finn Air, LOT Polish Airlines, Wizz air, Air China).

По данным комитета, число перевезенных пассажиров за январь-ноябрь 2017 года составило 6,8 млн человек, что на 23%, или на 1,3 млн пассажиров, выше показателя аналогичного периода 2016 года (5,5 млн человек). За январь-октябрь 2017 года аэропортами РК обслужено 12,2 млн пассажиров, что на 20% больше показателя аналогичного периода 2016 года (10,2 млн человек).