США отказались от предложения РФ стать гарантом Астанинского процесса

Алматы. 23 декабря. КазТАГ — США отказались от предложения России стать гарантом Астанинского процесса, сообщает газета «Взгляд».

«Если США желают участвовать в Астанинском процессе по сирийскому урегулированию, от них требуется лишь соответствующее обращение», — заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Также он отметил, что Вашингтону предлагали «стать гарантом Астанинского процесса», но США решили быть просто наблюдателями.

А. Лаврентьев предположил, что теперь США жалеют об этом решении. Он подчеркнул, что Москва «никогда не пытается кого-либо изолировать от политических мероприятий».

При этом он сравнил процесс политического урегулирования с «большой лодкой, где все должны грести в одном направлении», чтобы не «крутиться по кругу» и не «разбиться».

Он также выразил сожаление в связи с тем, что определенные страны связывают предоставление финансовой помощи САР с подвижками в политическом переустройстве страны, но «подвижками в том, как это себе видят они, а не сирийский народ».

«Для Сирии будет крайне губительно, если, например, деньги будут предоставляться территориям под контролем оппозиции, но в то же время будет игнорироваться часть страны, которой руководит Дамаск», — подчеркнул спецпредставитель РФ по Сирии.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил мнение, что проведение международных встреч в Астане по урегулированию ситуации в Сирии «не является продуктивным процессом», поскольку «результатов почти нет».

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев высоко оценили итоги международных встреч по урегулированию сирийского кризиса в рамках Астанинского процесса.

Напомним, ранее в Астане состоялись 7 раундов переговоров по мирному урегулированию в Сирии. Первый раунд 23–24 января был отмечен тем, что впервые за всю историю конфликта за стол переговоров сели представители правительства Сирии и групп вооруженной оппозиции. Второй раунд состоялся 15–16 февраля, третий — 14–15 марта. Четвертый, пятый и шестой прошли 3–4 мая, 4–5 июля и 14–15 сентября, соответственно, седьмой раунд проведен 30-31 октября.