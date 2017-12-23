Назначен новый начальник ДВД Мангистауской области

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Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Новым начальником департамента внутренних дел (ДВД) Мангистауской области назначен Канат Таймерденов, сообщает пресс-служба ДВД региона.

«22 декабря приказом министра внутренних дел РК на должность начальника ДВД Мангистауской области назначен полковник полиции Таймерденов Канат Даниярович», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

43-летний К. Таймерденов ранее занимал должность первого заместителя начальника ДВД города Алматы.

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