Назначен новый начальник ДВД Мангистауской области

Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Новым начальником департамента внутренних дел (ДВД) Мангистауской области назначен Канат Таймерденов, сообщает пресс-служба ДВД региона.

«22 декабря приказом министра внутренних дел РК на должность начальника ДВД Мангистауской области назначен полковник полиции Таймерденов Канат Даниярович», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

43-летний К. Таймерденов ранее занимал должность первого заместителя начальника ДВД города Алматы.